Si avvicina l’appuntamento con la finale di Miss Italia 2020, in programma lunedì 14 dicembre prossimo. La storica kermesse che incorona la più bella del Paese quest’anno si terrà in una forma totalmente inedita. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, infatti, l’edizione numero 81 non andrà in onda in televisione, ma sarà proposta in live streaming sui canali social della manifestazione guidata da Patrizia Mirigliani.

Blogo oggi è in grado di anticipare che a condurre la serata sarà Alessandro Greco, già al timone di Miss Italia lo scorso anno, allorquando su Rai1 andò in onda una vera e propria festa del concorso di bellezza in occasione del suo 80esimo anniversario.

La scelta di Greco di accettare la proposta del bis da parte della Mirigliani va letta, evidentemente come un atto di generosità nei confronti della kermesse che ha fatto la storia del costume del Belpaese e che quest’anno, anche e soprattutto a causa della pandemia, è in maggiore difficoltà rispetto al passato.

Stando a quanto risulta a Blogo, tra i giurati che saranno chiamati ad eleggere la reginetta d’Italia dovrebbe esserci Paolo Conticini, reduce dal secondo posto a Ballando con le stelle.

La serata, che dovrebbe avere una durata non superiore ai 90 minuti, si terrà a Roma nello Spazio Rossellini del Polo Culturale multidisciplinare della Regione Lazio (che patrocina l’evento). Ricordiamo che in gara ci sono le 23 finaliste, con età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Miss Italia 2020: le finaliste

MISS VALLE D’AOSTA

Martina Zonco di 19 anni, di Cossato (Biella)

MISS PIEMONTE

Carolina Basso di 23 anni, di Viguzzolo (Alessandria)

MISS LOMBARDIA

Francesca Rabbolini di 20 anni, di Villa Cortese (Milano)

MISS TRENTINO ALTO ADIGE

Flavia Cemin di 19 anni, di Primiero San Martino di Castrozza (Trento)

MISS FRIULI VENEZIA GIULIA

Marta Morsanutto di 20 anni, di Ronchis (Udine)

MISS VENETO

Francesca Toffanin di 21 anni, di Baone (Padova)

MISS LIGURIA

Alice Leone di 22 anni, di Taggia (Imperia)

MISS EMILIA

Greta Iotti di 22 anni, di Guastalla ((Reggio Emilia)

MISS ROMAGNA

Lucia La Forgia di 25 anni, di Vignola (Modena)

MISS TOSCANA

Greta Beruatto di 19 anni, di Arezzo

MISS MARCHE

Lea Calvaresi di 24 anni, dia Grottammare (Ascoli Piceno)

MISS UMBRIA

Lada Anashkina di 18 anni, di Città di Castello (Perugia)

MISS LAZIO

Alice Ferazzoli di 18 anni, di Roma

MISS ABRUZZO

Anastasia Di Pietro di 20 anni, di Roseto degli Abruzzi (Teramo)

MISS CAMPANIA

Erika Argenziano di 20 anni, di Recale (Caserta)

MISS BASILICATA

Lucia Apicella di 28 anni, di Cava de’ Tirreni (Salerno)

MISS PUGLIA

Simona Frascaria di 19 anni, di San Nicandro Garganico (Foggia)

MISS MOLISE

Camilla Corrado di 18 anni, di Isernia

MISS CALABRIA

Francesca Tiziana Russo di 19 anni, di Reggio Calabria

MISS SICILIA

Sofia Fici di 19 anni, di Marsala (Trapani)

MISS SARDEGNA

Elena Meloni di 22 anni, di Santa Teresa Gallura (Sassari)

MISS 365

Beatrice Scolletta di 25 anni, di Nettuno (Roma)

MISS ROMA

Martina Sambucini di 19 anni, di Frascati (Roma)