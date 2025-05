Anticipazioni della seconda puntata di martedì 25 febbraio 2025, alle 21:30 su Raiuno, di Miss Fallaci, la miniserie con Miriam Leone nei panni della protagonista, un giovane Oriana Fallaci, alle prese con i primi passi nel mondo del giornalismo e con le prime lotte contro i pregiudizi verso le donne al lavoro in questo ambiente.

Miss Fallaci, seconda puntata

Primo episodio, “Neve a Hollywood”

Oriana accetta di scrivere articoli per il produttore Albert Gordon ed in cambio ottiene il libero accesso agli studi cinematografici e alle sue star, che le fanno aprire gli occhi sul dietro le quinte della scintillante Hollywood, permettendole di scrivere articoli memorabili.

Secondo episodio, “Il grande amore”

Oriana incontra di nuovo Alfredo Pieroni (Maurizio Lastrico) e tra i due nasce un’intensa storia d’amore, la prima per la giornalista. Lei vorrebbe stare sempre con lui e seguirlo a Londra, ma deve intervistare Frank Sinatra (Davide Tucci).

Miss Fallaci, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della miniserie sono otto, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Raiuno le manda in onda due per volta, per quattro prime serate ed altrettante settimane. Il finale va in onda l’11 marzo.

Miss Fallaci, cast

Miriam Leone è Oriana Fallaci;

è Oriana Fallaci; Maurizio Lastrico è Alfredo Pieroni, giornalista del Corriere della Sera;

è Alfredo Pieroni, giornalista del Corriere della Sera; Francesco Colella è Attilio Battistini, superiore di Oriana in redazione;

è Attilio Battistini, superiore di Oriana in redazione; Leonardo Lidi è Carlo Morganti, vicedirettore della redazione in cui lavora Oriana;

è Carlo Morganti, vicedirettore della redazione in cui lavora Oriana; Isabella Tabarini è Rita, segretaria di Attilio;

è Rita, segretaria di Attilio; Francesca Agostini è Giovanna Corsi, figlia di un diplomatico;

è Giovanna Corsi, figlia di un diplomatico; Rosanna Gentili è Tosca Fallaci, madre di Oriana;

è Tosca Fallaci, madre di Oriana; Giordano De Plano è Edoardo Fallaci, padre di Oriana;

è Edoardo Fallaci, padre di Oriana; Jóhannes Haukur Jóhannesson è Orson Welles;

è Orson Welles; Davide Tucci è Frank Sinatra;

è Frank Sinatra; Philipp Christopher è Arthur Miller;

è Arthur Miller; Hannah Chinn è Shirley Maclaine;

è Shirley Maclaine; Axel B. Steinmueller è Henry Kissinger.

Miss Fallaci, trama

Ambientata alla fine degli anni ‘50, questa stagione segue gli inizi della carriera di Oriana Fallaci, quando era ancora conosciuta come “la ragazza del cinema” e lavorava come cronista per il settimanale italiano “L’Europeo”. Fu in quel periodo che Fallaci trasformò il suo primo viaggio negli Stati Uniti in un’occasione irripetibile, incontrando personalità straordinarie e dipingendo un ritratto tagliente, spesso crudo e ironico, della società americana e del mondo dorato di Hollywood.

Quegli anni furono segnati anche da profondi turbamenti personali, tra cui una relazione intensa e tormentata con il collega giornalista Alfredo Pieroni. Un legame carico di passione, ma anche di insicurezze e paure, che alla fine trascinò Fallaci in una spirale di autodistruzione. Soprattutto, però, fu il periodo in cui una giovane donna, con una determinazione e un talento fuori dal comune, scoprì la sua vera missione: raccontare la verità. E comprese che per farlo, le bastava la sua arma più potente: la sua voce, unica e distintiva.

Miss Fallaci, streaming

