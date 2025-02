L’incredibile vita di Oriana Fallaci torna ad essere oggetto di una miniserie tv: Miss Fallaci è infatti la nuova serie tv di Rai 1 che racconterà i primi anni della carriera della celebre giornalista italiana, durante cui fu alle prese con incredibili personaggi dello star system hollywoodiano. Ma non solo: la serie racconterà anche la vita privata di Fallaci e i suoi primi amori, anche se tra tutti spicca quello per il giornalismo. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

Quando va in onda Miss Fallaci?

La miniserie va in onda da martedì 18 febbraio 2025, alle 21:30, su Raiuno.

Miss Fallaci su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Miss Fallaci in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Miss Fallaci, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della miniserie sono otto, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Raiuno le manda in onda due per volta, per quattro prime serate ed altrettante settimane. Il finale va in onda l’11 marzo.

Miss Fallaci, trailer

Ecco il trailer della miniserie:

Promo Miss Fallaci Miss Fallaci da martedì 18 febbraio su Rai1 🎥 Posted by Miriam Leone on Monday, February 10, 2025

Miss Fallaci, cast

Miriam Leone è Oriana Fallaci;

Maurizio Lastrico è Alfredo Pieroni, giornalista del Corriere della Sera;

Francesco Colella è Attilio Battistini, superiore di Oriana in redazione;

Leonardo Lidi è Carlo Morganti, vicedirettore della redazione in cui lavora Oriana;

Isabella Tabarini è Rita, segretaria di Attilio;

Francesca Agostini è Giovanna Corsi, figlia di un diplomatico

Rosanna Gentili è Tosca Fallaci, madre di Oriana;

Giordano De Plano è Edoardo Fallaci, padre di Oriana;

Jóhannes Haukur Jóhannesson è Orson Welles;

Davide Tucci è Frank Sinatra;

Philipp Christopher è Arthur Miller;

Hannah Chinn è Shirley Maclaine;

Axel B. Steinmueller è Henry Kissinger.

Miss Fallaci, trama

La serie è ambientata tra il 1956 ed il 1959 tra Milano, New York, Los Angeles, Roma, Londra e Firenze. Fallaci, allora giovane giornalista de “L’Europeo”, soffre il fatto di essere vista dalla redazione composta da soli uomini come la “ragazza del cinema”, senza possibilità di occuparsi di politica.

Nonostante questo, non demorde ed ottiene la possibilità di recarsi a New York per intervistare Marilyn Monroe. Intervista che però non avviene mai, ma che offre lo spunto a Fallaci di scrivere un articolo in cui racconta la sua esperienza ad Hollywood. Un articolo che le permette di farsi assegnare una serie di reportage che raccontano la “fabbrica dei divi”, tra contraddizioni, moralismo ed emancipazione.

Miss Fallaci, dov’è stato girato?

La miniserie è stata girata nel 2023 a Roma e dintorni. Il Monte Ripoli a Tivoli, ad esempio, è stato scelto per ricreare la collina di Hollywood. Alcune scene, inoltre, sono state girate a Firenze.

Miss Fallaci, regista e sceneggiatori

La regia della miniserie è di Luca Ribuoli (Call My Agent Italia) per i primi quattro episodi, mentre le altre puntate sono dirette da Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella. Ribuoli è anche Head Director; in sceneggiatura, invece, un team internazionale, guidato dai creator e head writer Viola Rispoli (Doc-Nelle tue Mani) e Thomas Grieves, di cui fanno parte la stessa Miriam Leone, Laura Grimaldi (Piedone-Uno sbirro a Napoli), Alice Urciuolo (Skam Italia e Prisma), e la già citata Gonnella. A produrre Paramount, Minerva Pictures e Redstring.

Miss Fallaci è una storia vera?

Sì, la miniserie racconta -con le dovute licenze poetiche- i primi passi della carriera di Oriana Fallaci, prendendo spunto dai suoi libri “I sette peccati di Hollywood” (del 1958, il suo primo libro) e “Penelope alla guerra” (1962), editi da Rizzoli. Inoltre, Edoardo Perazzi, nipote di Oriana Fallaci, è tra i consulenti del progetto.