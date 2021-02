Arriva questa sera su Rai1 il secondo appuntamento delle serate evento, il cui titolo va sotto il nome di A grande richiesta, collettore delle cinque prime serate a tema musicale (che presto potrebbero diventare sei) prodotte dalla Rai in collaborazione con Ballandi.

Se settimana scorsa si è partiti con Parlami d’amore, una serata che, come ha riferito nei giorni scorsi alla Commissione di Vigilanza Rai il direttore di Rai1 Stefano Coletta, è stata organizzata in poco tempo e con poca promozione (“un evento che sbuca dal nulla”), questa sera invece andrà in onda uno show che vedrà come protagonista Patty Pravo.

Il titolo della serata, Minaccia Bionda, uno dei tanti appellativi con i quali viene definita Nicoletta Strambelli, è anche il titolo del libro uscito lo scorso dicembre, in cui si ripercorre proprio la storia artistica e il ruolo esercitato dalla cantante nella storia del nostro Paese. Ad aprire il libro è una prefazione di Pino Strabioli, che, ricoprendo anche il ruolo di direttore artistico della serata, condotta da Flavio Insinna, interverrà più volte con delle incursioni per aiutare il racconto dell’artista veneziana divenuta famosa come “la ragazza del Piper”, storico locale romano.

Per duettare con Patty Pravo e omaggiarla prenderà parte alla serata una grande carrellata di artisti: Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Morgan, Giovanni Allevi, Elio, Nina Zilli, Elettra Lamborghini, N.A.I.P., Giovanni Caccamo e Stefano Di Battista. Minaccia Bionda ripercorrerà la storia di una diva intergenerazionale, che con 110 milioni di copie vendute in tutto il mondo ha attraversato più di cinquant’anni di musica, con all’attivo 10 Festival di Sanremo, 12 Festivalbar e 4 Canzonissima.

Richiestissima negli ultimi anni anche dalla televisione, dopo aver ricoperto il ruolo di coach a Ora o mai più e quello di giurata a Il Cantante Mascherato (dove è ancora impegnata nelle indagini), questa sera arriva meritatamente a Patty Pravo il regalo di una prima serata su Rai1 con tanti amici e colleghi. Appuntamento alle 21:25 su Rai1 per seguire Minaccia Bionda.