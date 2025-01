Tra le serie che aprono questo 2025 c’è anche Mina Settembre 3: l’attesissima terza (e ultima?) stagione della fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, di cui seguiamo la conferenza stampa, va in onda infatti da domenica 12 gennaio 2025 su Raiuno e in streaming su RaiPlay.

Per presentarla alla stampa e al pubblico, come detto, la Rai organizza un incontro, previsto per oggi, mercoledì 8 gennaio, alle 12:00, dalla Sala A della Sede Rai di via Asiago, a Roma. Un modo per lanciare la terza stagione e introdurre le novità della trama.

Novità sì, ma anche numerose conferme: in primis la protagonista Serena Rossi (chissà se si sbottonerà circa i rumors di una sua partecipazione a Sanremo), affiancata da Giuseppe Zeno e Marisa Laurito, interpreti di Domenico e di zia Rosa. Con, loro, prende parte anche alla conferenza stampa la regista Tiziana Aristarco.

La terza stagione di Mina Settembre, composta da sei prime serate e co-prodotta da Rai Fiction e Italian International Film, ci racconta di come Mina, dopo aver perso la madre Olga (Marina Confalone), ha ottenuto l’affido di Viola (Ludovica Nasti) e nel frattempo ha intrapreso con Domenico un rapporto stabile, seppur a distanza.

Viola, però, trova il fascicolo relativo alle sue origini e decide di cercare Simona, sua madre naturale, per tentare di costruire un rapporto con lei. Tutto ciò, però, all’oscuro di Mina. Nel frattempo, al consultorio c’è tanto lavoro da fare, ma Mina può contare su una giovane assistente, Fiore (Chiara Russo).

Il cast della nuova stagione include anche gli interpreti già visti nelle prime due stagioni, ovvero Christiane Filangieri (Irene), Valentina D’Agostino (Titti), Nando Paone (Rudi), Rosalia Porcaro (Rosaria) e Yari Gugliucci (Luigi). Ambientazione dei nuovi episodi è sempre Napoli, dove Mina si aggira tra un caso e l’altro, sempre determinata a trovare la giusta soluzione per tutti.