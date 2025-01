Un cast in gran parte confermato, quello di Mina Settembre 3, anche se non mancano i nuovi ingressi e gli addii. La terza stagione della fiction di Raiuno (disponibile anche su RaiPlay) tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni riporta in tv l’assistente sociale di Napoli a cui dà volto Serena Rossi.

Al suo fianco ritroviamo Giuseppe Zeno nei panni di Domenico, con cui è in procinto di sposarsi, mentre a casa Mina ha zia Rosa (Marisa Laurito) e Viola (Ludovica Nasti), la 17enne che la protagonista ha intenzione di adottare. Ma, dicevamo, non mancano le novità.

Due, in particolare, i nuovi personaggi da scoprire: uno è Fiore (Chiara Russo), nuova assistente sociale che impara da Mina i trucchi del mestiere; l’altro è Jonathan (Erasmo Genzini), personal trainer dal passato difficile che ora si ritrova a dover crescere il fratello da solo.

Da segnalare anche due uscite di scena eccellenti: Giorgio Pasotti non compare infatti nei panni di Claudio, ex marito di Mina, dopo che la protagonista ha definitivamente scelto Domenico. Inoltre, è assente anche Marina Confalone: l’interprete di Olga, madre della protagonista, è uscita di scena, facendo morire il suo personaggio.

Il cast di Mina Settembre 3

Serena Rossi è Mina Settembre

Assistente sociale in un consultorio sito in uno dei quartieri più difficili di Napoli –il Rione Sanità – Mina combatte coraggiosamente ogni giorno contro ingiustizie, povertà e miseria. È una donna attiva e volitiva che non si arrende di fronte alle avversità e che non ha paura di riscrivere la sua vita. Dopo il divorzio da Claudio, sta ricostruendo il suo futuro accanto a Domenico, con cui mantiene una relazione solida nonostante la distanza. Inoltre, ha deciso di accogliere Viola in affido, costruendo con lei e Domenico una famiglia. Ma proprio quando sembra aver trovato il suo posto nel mondo, un evento inaspettato stravolge ogni certezza, obbligandola a riscrivere ancora una volta le regole della sua esistenza.

Giuseppe Zeno è Domenico

Affascinante, solare e dalla battuta pronta, Domenico è una figura che conquista per la sua simpatia e profondità. Quando la stagione si apre, lo troviamo a Barcellona, dove si è trasferito per stare vicino alla sorella Anna, minacciata dalla Camorra. Fortunatamente, una volta risolte le difficoltà, può finalmente tornare a Napoli, dove lo attende una nuova vita al fianco di Mina e Viola. Per Domenico, questa stagione rappresenta una svolta importante: il confronto con il ruolo di padre, una responsabilità inedita che lo mette alla prova ma che, al tempo stesso, lo spinge a scoprire un nuovo lato di sé.

Marisa Laurito è Rosa

Zia Rosa è l’anima della casa, la figura materna che sa come strappare un sorriso e risolvere un problema con una parola di conforto (o un piatto fumante). Ha costruito un legame speciale con Viola, ma l’equilibrio cambia quando Domenico torna da Barcellona. All’improvviso, Zia Rosa inizia a sentirsi di troppo, soprattutto perché un sogno ricorrente la tormenta: un misterioso ciuccio sembra volerle comunicare qualcosa. Convinta che quel ciuccio rappresenti Olga e che le stia chiedendo di farsi da parte per lasciare spazio ai neo-sposini, Zia Rosa si prepara a cedere il passo. Ma, con il tempo, si rende conto che il sogno le suggerisce tutt’altro: deve organizzare un matrimonio memorabile per Mina e Domenico, completo di tutti i crismi!

Ludovia Nasti è Viola

Viola è una ragazza dal cuore tenero, nascosto dietro un carattere forte e impulsivo. Il suo passato non è stato facile: ha trascorso anni rimbalzando tra case famiglia, affrontando la vita con rabbia e dolore. Ora, però, ha trovato quella serenità che sembrava impossibile. Grazie a Mina, che l’ha accolta in affido, ha finalmente la famiglia che ha sempre sognato: un padre amorevole, una madre premurosa e la travolgente Zia Rosa. Ma proprio quando tutto sembra perfetto, il passato torna a bussare. Dubbi e insicurezze legati all’abbandono alla nascita iniziano a riemergere, spingendola verso una decisione che potrebbe cambiare tutto: cercare la sua madre biologica.

Christiane Filangeri è Irene

Avvocato brillante e migliore amica di Mina, è molto più di una confidente per la protagonista: è la sua spalla, il suo braccio destro, il sostegno indispensabile nelle questioni più spinose. Sul lavoro, Irene è una donna pragmatica e determinata, capace di mantenere la calma anche nelle situazioni più complicate. Ma nella vita privata, la serenità è messa a dura prova da una nuova sfida: la convivenza con l’esuberante Luigi Abbamondi (Yari Gugliucci). Con la sua musica country sparata a tutto volume e le call a tarda notte, Luigi mette a dura prova la calma di Irene.

Chiara Russo è Fiore

Fiore è la nuova assistente sociale del consultorio: dolce, energica e con una parlantina irresistibile. Mina vede in lei una giovane sé stessa e decide di prenderla sotto la sua ala, mettendola subito alla prova. Fiore saprà dimostrarsi all’altezza o sceglierà una vita più tranquilla? Dopo aver studiato a Trieste, si è trasferita a Napoli con un obiettivo chiaro – riconquistare il suo ex.Tuttavia, il destino sembra pronto a offrirle un’alternativa inaspettata: Jonathan.

Erasmo Genzini è Jonathan

Jonathan ha tutto: bellezza, carisma e un sorriso che conquista. Le ragazze non gli mancano, ma si sa, spesso desideriamo ciò che non possiamo avere. Ed è così che Jonathan perde la testa per Fiore, nonostante il cuore della ragazza sia ancora rivolto altrove. Dietro la sua sicurezza, però, c’è un ragazzo che ha dovuto lottare contro un passato complicato. Con forza e determinazione, ha trovato nel lavoro di personal trainer la sua strada e coltiva un grande sogno: aprire un giorno una palestra tutta sua. Nel momento più difficile, dopo l’arresto dei genitori, rivela la sua grande generosità: decide di prendere in affido il fratello minore.

Lorenzo Lancellotti è Andrea

Andrea è l’eleganza fatta persona: gentile, premuroso e con quel fascino discreto che colpisce subito. È stato il primo grande amore di Fiore. I due si sono conosciuti a Palermo e hanno condiviso gli anni di studio a Trieste, dove entrambi si sono laureati in Sociologia. La distanza, però, ha incrinato il loro rapporto. Quando Andrea è tornato a Napoli, grazie a un posto come ricercatore ottenuto tramite conoscenze di famiglia, la relazione si è spezzata. All’università ha poi incontrato Benedetta, una ragazza con cui si si frequenta da qualche mese. Come reagirà quando scoprirà che Fiore si è trasferita a Napoli?

Mina Settembre 3 cast, altri personaggi

Valentina D’Agostino è Titti , amica di Mina, trasferitasi a Londra per aprire un locale;

, amica di Mina, trasferitasi a Londra per aprire un locale; Rosalia Porcaro è Rosaria, collega di Mina;

è Rosaria, collega di Mina; Nando Paone è Rudy, portiere del palazzo in cui lavora Mina;

è Rudy, portiere del palazzo in cui lavora Mina; Yari Gugliucci è Luigi Abbamondi, collega e compagno di Irene;

è Luigi Abbamondi, collega e compagno di Irene; Francesco Di Napoli è Gianluca, figlio di Irene, trasferitosi a Londra per studio;

è Gianluca, figlio di Irene, trasferitosi a Londra per studio; Raffaele Russo è Kevin Ammaturo, fratello di Jonathan;

è Kevin Ammaturo, fratello di Jonathan; Michele Rosiello è Giordano, compagno di Titti;

è Giordano, compagno di Titti; Leandro Ianniello è Eddy;

è Eddy; Annamaria De Matteo è Simona, madre biologica di Viola;

è Simona, madre biologica di Viola; Fabrizio Nevola è Nicola, marito di Simona;

è Nicola, marito di Simona; Daria D’Antonio è la madre di Jonathan e Kevin;

è la madre di Jonathan e Kevin; Luca Ward è Arnaldo;

è Arnaldo; Ianua Coeli Linhart è Benedetta;

è Benedetta; Simona Barbarulo è Nora Castaldo;

è Nora Castaldo; Antonio Friello è il signor Castaldo;

è il signor Castaldo; Barbara Foria è la signora Castaldo;

è la signora Castaldo; Franca Abategiovanni è Giordana Borrelli;

è Giordana Borrelli; Antonio Perne è Natale De Maria;

è Natale De Maria; Irma Ciaramella è la moglie di Natale;

è la moglie di Natale; Antonio Fortunato è Luciano De Maria;

è Luciano De Maria; Adriano Pantaleo è l’assistente sociale Franco;

è l’assistente sociale Franco; Antonella Monetti è Carmela Caruso;

è Carmela Caruso; Cristian De Vergori è Mattia Landoldi;

è Mattia Landoldi; Cloris Brosca è Rachele, la nonna di Mattia;

è Rachele, la nonna di Mattia; Corrado Taranto è Armando Landolfi, nonno di Mattia;

è Armando Landolfi, nonno di Mattia; Margherita Romeo è Gabriella Panebianco, madre di Mattia;

è Gabriella Panebianco, madre di Mattia; Balkissa Maiga è Jeanette Danoh;

è Jeanette Danoh; Emmanuel Dabone è Guy Danog;

è Guy Danog; Carlo Geltrude è Ciro Ippolito;

è Ciro Ippolito; Antonella Stefanucci è Assuntina Barricelli, madre di Massimo;

è Assuntina Barricelli, madre di Massimo; Alessio Sica è Massimo Barricelli;

è Massimo Barricelli; Ivan Castiglione è Mario Bertani;

è Mario Bertani; Tiziana De Giacomo è Vera, moglie di Mario;

è Vera, moglie di Mario; Giovanni Limite è Pietro Rubicone;

è Pietro Rubicone; Elisabetta De Palo è Angelina Amato;

è Angelina Amato; Fabio La Fata è Antonio Miranda;

è Antonio Miranda; Elena Funari è Anna Gambardella;

è Anna Gambardella; Katheryna Mykhailova è Desirè.