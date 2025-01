Le anticipazioni della seconda puntata di Mina Settembre 3, in onda questa sera, domenica 19 gennaio 2025, alle 21:30 su Raiuno. La terza stagione della fiction co-prodotta da Italian International Film e da Rai Fiction vede ancora una volta Serena Rossi nei panni dell’assistente sociale di Napoli, personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni.

In Mina Settembre la protagonista si districa tra i vari casi che le vengono assegnati e che prende a cuore e la sua vita privata. Nella terza stagione, in particolare, Mina si sposa con Domenico (Giuseppe Zeno), in modo da poter adottare Viola (Ludovica Nasti) e costruire con loro e con la zia Rosa (Marisa Laurito) una famiglia.

Nel consultorio in cui lavora, intanto, è giunta una nuova assistente sociale, Fiore (Chiara Russo), alle prime armi ma appassionata come lei. Fiore si interessa subito al caso di un giovane ragazzo, Kevin (Raffaele Russo), che dopo l’arresto dei suoi genitori viene affidato al fratello Joanthan (Erasmo Genzini). Tra Jonathan e Fiore scatta qualcosa, sebbene lei non lo voglia ammettere subito.

Mina Settembre, anticipazioni seconda puntata

Primo episodio, “Figli”

Mina e Domenico affrontano l’assistente sociale Franco (Adriano Pantaleo) per l’adozione di Viola, ma non è facile. Domenico organizza una giornata speciale per aiutarla a riaprirsi, anche con il supporto del suo “mentore” Fiore, consigliere prescelto dalla giovane per le sue questioni sentimentali.

Secondo episodio, “Malafemmina”

Mina e Domenico temono di sconvolgere Viola con una notizia, ma lei intuisce qualcosa che aumenterà la sua confusione. Nel frattempo, al cimitero, Mina e Rosaria (Rosalia Porcato) vedono una donna vandalizzare la tomba della madre di Rosaria. Intanto, Jonathan “pressa” Fiore con allenamenti estenuanti.

Mina Settembre 3 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Mina Settembre 3 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile rivedere le due stagioni precedenti.