Con una settimana di ritardo rispetto al previsto (il debutto era stato fissato al 25 settembre, poi ci sono messe di mezzo le elezioni), il pubblico di Raiuno può finalmente rivedere in tv Serena Rossi, una delle attrici che negli ultimi anni è diventata uno dei volti più amati dalla tv generalista. Il merito è anche del personaggio interpretato in Mina Settembre 2, seconda stagione della fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, di cui qui andiamo a scoprire il cast.

Mina settembre Mina Settembre 2: trama prima puntata, trailer, cast e anticipazioni Rossi torna così a dare volto a Mina, l’assistente sociale di Napoli che gira tutta la città con il suo ormai inconfondibile cappotto rosso per aiutare chiunque ne abbia bisogno. In questa stagione, poi, si ritroverà anche di fronte a dei giovani studenti che, insieme a Domenico (Giuseppe Zeno), segue per un corso di educazione sentimentale e sessuale.

E proprio Domenico, il bel ginecologo che le ha fatto perdere la testa nella prima stagione, è ancora protagonista del triangolo amoroso che coinvolge anche la protagonista e Claudio (Giorgio Pasotti). A loro tre, si aggiungono gli attori ed attrici che abbiamo già visto nella prima stagione, andata in onda nel gennaio 2021, ma anche due new entry: una è Marisa Laurito, che interpreta la zia Rosa; l’altra è Antonia Liskova, nei panni della psicoterapeuta Giulia.

Il cast principale di Mina Settembre 2

Serena Rossi è Mina Settembre

Assistente sociale in un consultorio di uno dei quartieri più difficili di Napoli –il Rione Sanità– Mina combatte coraggiosamente ogni giorno contro ingiustizie, inciviltà e miseria. Il suo è un piglio determinato e testardo, che non si tira indietro di fronte alle avversità. Dopo aver scoperto che la sua migliore amica Irene (Christiane Filangieri) è stata amante di suo padre e che Gianluca (Francesco Di napoli), il figlio, è il frutto di quella unione, la sua vita sembra andare in pezzi. Quando la ritroviamo all’inizio di questa seconda stagione, sta cercando di instaurare un nuovo rapporto con Gianluca, mentre si prende una pausa di riflessione dai due uomini della sua vita: né Domenico né Claudio l’hanno spuntata, e ora è tutto sospeso come in un acquario… ma un evento inaspettato rimescola le carte in tavola.

Giorgio Pasotti è Claudio

Elegante e algido, impeccabile nel suo completo da lavoro, Claudio è un magistrato in carriera che difficilmente lascia trapelare i propri sentimenti. O almeno, questo era il ritratto di Claudio prima dell’attentato che ha improvvisamente rimesso in prospettiva tutte le scelte della sua vita. Uscitone illeso ma profondamente scosso, Claudio decide di riprendersi tutte le cose importanti che aveva messo in secondo piano per dedicarsi alla carriera. In primis, il rapporto con Mina.

Giuseppe Zeno è Domenico

Bello, solare, dalla battuta pronta e innamorato del suo lavoro: quando lui e Mina si rivedono non è facile nascondere l’emozione. E anche se le loro strade sembrano ormai divise, ci si mette di mezzo il destino a farle collidere di nuovo. Anche se il cuore di Domenico, dopo tanto patire per Mina, potrebbe iniziare a guardarsi intorno.

Christiane Filangieri è Irene

La migliore amica di Mina fin dai tempi della scuola, la sua spalla e confidente nonché braccio destro nelle

questioni spinose legate ai casi che tratta al consultorio, Irene vive ora un momento di profonda crisi. Da quando Mina ha scoperto che Irene era l’amante di suo padre, la loro amicizia è finita, portandosi dietro sia il matrimonio di Irene che il suo rapporto con Gianluca. In questo tumulto le rimane accanto solo Titti, decisa prima di tutto a mettere pace tra le due amiche di sempre. Quando però Irene si trova davvero in un momento difficile, riuscirà Mina a tornare sui propri passi?

Valentina D’Agostino è Titti

Se nella prima stagione era l’amica un po’ troppo leggera e dalle mille fugaci frequentazioni amorose, ora Titti sembra aver completamente cambiato ruolo: incinta, innamorata di Giordano (Michele Rosiello), sembra del tutto in pace col mondo… peccato che non lo sia. E non solo perché le sue amiche di sempre, dopo il litigio, sono impossibili da frequentare, ma anche perché è alle prese con… la sua gravidanza.

Marina Confalone è Olga

La madre di Mina, una donna altoborghese dalla battuta tagliente e la perfidia apparentemente radicata nella sua psiche. Dopo essersi liberata del fantasma di Vittorio, anche Olga sembra vivere una nuova giovinezza, tra il rapporto con il Generale (Massimo Wertmuller) e la fine della sua auto costrizione in sedia a rotelle. Questa euforia sfocia però presto in una nuova stranezza: di punto in bianco decide di partire per una crociera intorno al mondo, abbandonando tutto e tutti lasciando Mina e il Generale di stucco. E dire che fino a poco tempo fa asseriva di detestarle, le crociere… che stia nascondendo qualcosa?

Marisa Laurito è Rosa

Chiacchierona, impicciona, ma anche premurosa e sempre presente. Zia Rosa è l’esatto contrario di sua sorella Olga, e quando arriva a casa di Mina, del tutto inaspettatamente, è come un ciclone che travolge la vita della protagonista. D’un tratto in cucina c’è sempre qualcosa sul fuoco, la mattina viene svegliata con il caffè appena fatto e per tutta la casa risuona l’eco della voce squillante della zia. Insomma, una presenza affettuosa, calorosa… anche troppo. Soprattutto perché non sembra intenzionata ad andarsene.

Mina Settembre 2, cast: gli altri personaggi

Antonia Liskova è Giulia Postiglione: psicoterapeuta a cui si rivolge Mina per risolvere alcuni suoi problemi;

Rosalia Porcaro è Rosaria: collega di Mina;

Nando Paone è Rudy Trapanese: portiere del palazzo in cui lavora Mina;

Davide Devenuto è Paolo De Marinis: marito di Irene;

Susy Del Giudice è Sonia/Nunzia: donna delle pulizie che lavora per Olga;

Primo Reggiani è Max: ex fidanzato di Titti;

Yari Gugliucci è Luigi Abbamondi;

Francesco Procopio è Ermanno Jovine;

Elvira Zingone è Maria;

Margaux Billard è Juliette;

Luca Saccoia è Giovanni Capasso;

Gea Martire è Antonella Esposito;

Maria Basile è Antonietta Esposito;

Romina Colbasso è Margaret;

Fabio Fulco è Carmine Cilentano;

Daria D’Antonio è la Signora Ammaturo;

Elena Funari è Anna Gambardella;

Augusto Zucchi è zio Alfonso;

Benedetta Valanzano è Giovanni (madre di Angioletta);

Azzurra Mennella è Angioletta Piazza;

Antonio Speranza è Antonio Piazza;

Paolo Sassanelli è il Genio;

Maxence Dinant è Benoit;

Imma Piro è Elvira Criscuolo;

Ludovica Nasti è Viola;

Annamaria De Matteo è Simona (madre di Viola)

Anna Lucia Pierro è Mina a 13 anni;

Flora Gigliosetto è Valeria Spagnamusso;

Valentina Curatoli è Dora Caputo;

Elettra Rambaldi è Sophie;

Antonio Annina è Sebastian;

Giovanni Buselli è Michele De Rosa;

Luigi Credendino è Vincenzino.