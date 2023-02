Un lutto ha colpito Milena Miconi, ex showgirl del Bagaglino e concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Alessandro Lo Cascio, manager che, oltre a rappresentare la Miconi, ha lavorato in passato anche con Gina Lollobrigida, recentemente scomparsa, e Raffaella Carrà e lavorava insieme ad altre artiste del piccolo schermo come Manila Nazzaro, Angela Melillo, Eva Grimaldi e Rossella Brescia, è morto improvvisamente all’età di soli 52 anni a causa di un malore.

Milena Miconi è stata prontamente informata della notizia e, al rientro dal confessionale, ha manifestato l’intenzione di lasciare il gioco.

La showgirl, stando ad un tweet pubblicato sul profilo ufficiale del reality show di Canale 5, ha lasciato la casa di Cinecittà solo momentaneamente. Per ora, quindi, non si può parlare di ritiro definitivo dal gioco, nonostante la Miconi, agli altri concorrenti, non abbia nascosto le proprie difficoltà nel continuare l’avventura nel reality.

Di seguito, il tweet pubblicato sul profilo ufficiale del GF Vip:

Milena Miconi lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello Vip per motivi personali.

Tra le artiste che hanno ricordato Alessandro Lo Cascio sui social, troviamo Mara Venier (“Alessandro eri gentile… Buono…generoso… Troppi dolori per te! Ti volevo tanto bene”), Sandra Milo (“Oggi con lui se ne va un bel pezzo della mia vita. Oggi una parte del mio cuore resterà mancante di uno degli affetti più leali, più sinceri, più veri”), Eva Grimaldi (“Ancora non ci credo… sono a pezzi. Sei andato via silenzioso, proprio com’eri nella vita di tutti i giorni… Mi mancherai Amico mio”), Maria Grazia Cucinotta (“Dire ciao a chi ami come un fratello è impossibile, le risate del tempo passato insieme nel cuore e il vuoto di domani”) e Stefania Orlando (“Alessandro era sensibile, dolce, attento, dotato di grande umanità. Conserverò nel mio cuore per sempre i momenti passati insieme”).

