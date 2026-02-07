Milano-Cortina 2026 prende tutto: la Cerimonia d’Apertura fa il pieno di ascolti. I dati Auditel del 6 febbraio 2026

Milano-Cortina 2026 regna anche sul piccolo schermo. La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi invernali ha interessato 9,2 milioni di italiani in termini di gradimento. Percentuale che ha inciso anche in access prime time.

Milano-Cortina 2026 cambia anche gli standard televisivi. Le Olimpiadi invernali sono un prodotto di punta per la Rai, l’azienda di Stato ha investito molto sulla manifestazione. Introiti che, sul piano del gradimento e in termini di sponsor, sono assicurati: è sufficiente guardare i numeri per capire la portata del successo. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali ha registrato il 46,2% di Share chiamando a sè oltre 9 milioni di italiani.

Tutti davanti alla tv per cercare di capire il destino degli azzurri in una delle manifestazioni sportive più attese dell’anno. Non sono mancate le polemiche riguardo all’approccio della rete ammiraglia di Viale Mazzini, in special modo rispetto alla narrazione dell’evento. I dati tuttavia registrano un ascolto crescente che mette Canale 5, rete ammiraglia di Cologno Monzese, in condizione di accusare il colpo. La soap Io Sono Farah totalizza il 12% di Share.

Milano-Cortina 2026, boom di ascolti per la Cerimonia d’Apertura

Il divario fra i due contenuti è impietoso, ma Mediaset sapeva bene a cosa stava andando incontro. Le reti cadette hanno fatto altre scelte, per cercare di resistere in una giornata particolare in cui a prevalere è stata, senza dubbio, la componente sportiva. Rai2 si accontenta del 2,2% di Share grazie a Nessuno può scaricare mia figlia. Rai3, invece, punta su Un giorno in pretura: lo speciale dedicato a Giulio Regeni totalizza l’1,6% di Share.

Rete4 raggiunge l’8,1% di Share con Quarto Grado, il talk show politico riesce ugualmente a imporsi in una serata ricca di concorrenti e alternative. Italia Uno si ferma al 5,2% con Pirati dei Caraibi – Ai Confini del Mondo. La7 si attesta sul 4,5% di Share con il consueto appuntamento del venerdì sera: Propaganda Live, programma di Diego Bianchi tra approfondimenti e intrattenimento. Il canale in chiaro di Sky, Tv8, propone Cucine da incubo e conquista l’1,6% di Share. Stesso punteggio, sul Nove, per I migliori Fratelli di Crozza. 1,3% di Share, invece, per Operazione 6/12 – Attacco al Presidente sul Canale 20.

La Ruota della Fortuna sotto il 20% di Share

Stesso risultato per Rai4 che, invece, sceglie Anna. Iris in scia, con l’1,3% di Share che non cambia, grazie a Dove osano le aquile. RaiMovie ripropone Sei mai stata sulla luna? e si accontenta dell’1% di Share. Cala ancora La Ruota della Fortuna, complici le Olimpiadi invernali e la cerimonia inaugurale, arrivando al 19,9% di Share. Il risultato più basso per il gioco in access prime time rispetto agli ultimi mesi. Il fattore olimpico, tuttavia, ha inciso non poco. San Siro è stato protagonista anche televisivamente.