Un Giorno in Pretura su Giulio Regeni rinviato al 6 febbraio 2026: il retroscena con l’avvocato di famiglia, cos’è successo in Rai

Verità per Giulio Regeni. Un grido unanime che si eleva anche dal mondo televisivo. Ora che il processo per determinare le responsabilità relative all’uccisione del ricercatore italiano in Egitto, avvenuta 10 anni fa, è di fronte a una nuova possibile svolta anche le realtà del piccolo schermo si interessano più assiduamente alla vicenda. Anche la famiglia Regeni, che non ha mai smesso di chiedere giustizia attorno alla vicenda che riguarda il destino del figlio, è tornata a parlare in tv. Prima da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, poi a Propaganda Live.

Arriva anche il turno della Rai. In programma, venerdì scorso, precisamente il 30 gennaio 2026, ci sarebbe dovuto essere uno speciale dedicato alla vicenda giudiziaria della famiglia Regeni. Una sorta di recap tra testimonianze e collegamenti targato Un Giorno in Pretura. Tutto sembrava essere pronto per una copertura, anche a livello mediatico, di importanza rilevante ma Viale Mazzini ha cambiato programma subito prima della messa in onda.

Un Giorno in Pretura, rinviato lo speciale su Giulio Regeni

Il 30 gennaio 2026, al posto dello speciale, è stato proposto un cult movie in extremis. Dietro questo cambio di programma da parte della tv di Stato ci sarebbero state delle indicazioni precise, giunte proprio dall’avvocato della famiglia Regeni: il rinvio della trasmissione sarebbe dovuto a una richiesta formale motivata dall’esigenza di tutelare la sicurezza delle persone coinvolte e dei testimoni.

In altre parole c’è la volontà di rinviare la puntata speciale per approntare una serie di interventi cautelativi al prodotto affinché determinate porzioni di programma non vadano a inficiare in quello che sarà lo svolgimento dell’iter processuale perchè, nella fattispecie, la famiglia Regeni ha la caparbietà e la possibilità di fare luce riguardo l’operato dei 4 agenti dei Servizi Segreti egiziani: il generale Tariq Sabir, i colonnelli Athar Kamel e Helmi Usham e il maggiore Magdi Ibrahim Sharif. I quali sono ancora irraggiungibili, ma la Procura di Roma oggi avrebbe le prove per farli condannare.

La nuova collocazione in palinsesto

Dunque si preferisce attendere per mettere a punto un contenuto televisivo che non vada a inficiare con la vicenda e la diatriba legale, rispetto al corretto svolgimento del procedimento penale ormai avviato verso una nuova dimensione di quella che – dopo 10 anni – è una vera e propria Odissea giudiziaria. Lo speciale di Un Giorno in Pretura sarà trasmesso su Rai3 in prime time il prossimo 6 febbraio 2026.