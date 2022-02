Michelle Impossible è il titolo del primo one-woman-show che vedrà protagonista Michelle Hunziker e anche la partecipazione di Katia Follesa e di Michela Giraud.

Lo show, composto da due puntate, andrà in onda a febbraio su Canale 5.

Come dichiarato da Michelle Hunziker in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, il programma non sarà uno show autocelebrativo ma una “festa in casa”, in compagnia di tanti amici (con i quali Michelle Hunziker ha anche condiviso esperienze professionali), che si divertiranno a dissacrarla e a raccontare storie e aneddoti inediti al pubblico televisivo.

Sui social, la Hunziker ha definito questo show come il programma che ha sempre sognato di regalare al proprio pubblico.

Michelle Impossible: quando va in onda

L’one-woman-show di Michelle Hunziker andrà in onda mercoledì 16 e mercoledì 23 febbraio 2022, in prima serata, su Canale 5.

Il programma sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove sarà possibile recuperare le puntate anche dopo la messa in onda.

Michelle Impossible: ospiti

Tra gli ospiti dello show di Michelle Hunziker, troveremo Maria De Filippi (nome anticipato da TvBlog), Eros Ramazzotti (ex marito della Hunziker), Gerry Scotti, Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Aurora Ramazzotti (la primogenita della conduttrice), J-Ax, Ambra Angiolini, Nicola Savino, Andrea Pucci, Serena Autieri, Mago Forest, Gialappa’s Band, Rita Pavone e Anna Tatangelo.

Altri nomi anticipati da noi di TvBlog sono quelli di Belen Rodriguez e di Pio e Amedeo.

Michelle Impossible: promo

Nel primo promo dello show, trasmesso in rotazione sulle reti Mediaset da fine gennaio, vediamo Katia Follesa e Michela Giraud consigliare ironicamente a Michelle Hunziker di non condurre questo show.

Michela Giraud le consiglia di condurre un programma di cucina mentre Katia Follesa le dice che questo show è impossibile da fare. Da qui, il titolo del programma, chiara citazione alla saga cinematografica di Mission: Impossible.

Michelle Hunziker, dopo aver notato che le due comiche vogliono scappare, fa una telefonata, chiedendo a qualcuno di poter “cambiare amiche”.