Michelle Impossible: il promo del one woman show della Hunziker con Katia Follesa e Michela Giraud (video)

Durante la diretta dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, in onda, stasera, lunedì 31 gennaio 2022, è stato mandato, per la prima volta, il promo ufficiale del one woman show di Michelle Hunziker, che porta per titolo ‘Michelle Impossible’. Il programma, che andrà in onda prossimamente (che, salvo ripensamenti dell’ultima ora, dovrebbe andare in onda, per due appuntamenti, mercoledì 16 e 23 febbraio), si avvale del prezioso apporto di Katia Follesa e Michela Giraud.

Il titolo della trasmissione, in qualche modo, si rifà alla saga cinematografica di ‘Mission Impossible’, portata al successo da Tom Cruise. Molto divertente il dialogo a tre tutto al femminile:

Hunziker: “Deve essere uno show ironico, con tanti ospiti…”

Giraud: “Senti Michelle… Perché non fai un bel programma di cucina… chi te lo fa fare… fai due cotolette e via…”

Follesa: “Impossibile”

Hunziker: “Voi ci siete?”

Follesa: “Io chiamo subito il taxi”

Giraud: “Io mi piazzo subito su Mediaset”

Hunziker: “Pronto. Posso cambiare amiche?”

Il filmato si conclude con: “Michelle Impossible. Per la Hunziker niente è impossibile”. Pochi giorni fa, noi di Tvblog, abbiamo annunciato la presenza di Maria De Filippi, Pio e Amedeo e Belen Rodriguez. Per la conduttrice svizzera si tratta di un importante impegno in solitaria con uno spettacolo inedito, non legato ad un format preconfezionato.

La Giraud è reduce dall’esperienza come presentatrice per una serata de ‘Le Iene’ accanto a Nicola Savino e di ‘C’era una volta… L’amore su Real Time. La Follesa, invece, si è fatta apprezzare per trasmissioni cult come ‘Cake star – Pasticcerie in sfida’ e ‘D’amore e d’accordo’ sempre su Real Time. Entrambe hanno preso parte, in qualità di concorrente alla produzione di Amazon Prime Video, ‘LOL – Chi ride è fuori’.