Tra i momenti televisivi più attesi della settimana (e destinato a diventare virale) c’è quello dell’incontro di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che si concretizzerà nella prima puntata di Michelle Impossible, in onda domani sera, mercoledì 16 febbraio, su Canale 5.

A quando risale l’ultima volta insieme in tv per i due ex coniugi? Al 2006, quando Eros Ramazzotti era tra gli ospiti dei Telegatti, la cui serata evento era condotta proprio dalla Hunziker, insieme a Pippo Baudo. All’epoca i due si erano già lasciati (e rivisti pubblicamente, per esempio sul palco del Festivalbar del 2003 – a Verona il saluto tra i due fu accolto da un’ovazione del pubblico in Arena). In particolare, la separazione è datata marzo 2002, mentre il divorzio arrivò ufficialmente soltanto nel 2009.

Quella serata dei Telegatti non fu, però, l’ultima volta in assoluto insieme in tv per Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Infatti, nel 2010 i due si incrociarono in Wetten, dass..?, (video qui sotto) il programma tedesco di ZDF – da cui sono nati i titoli italiani Scommettiamo che…? e Vuoi Scommettere? – allora condotto dalla showgirl svizzera.

In quell’occasione i due mostrarono, pur in una oggettiva situazione di imbarazzo, di aver conservato un ottimo feeling. Ad un certo punto scattò il saluto in tandem alla figlia Aurora, che sarà presente nello show in onda domani sera. A lei, infatti, spetterà alla fine di ogni serata prendersi gioco di tutto quello che ha fatto la mamma. E chissà che nella prima puntata di Michelle Impossible non si completi la reunion della famiglia, anche solo per una inquadratura che farebbe molto rumore.

In tutto ciò non va dimenticato che la Hunziker ha da poco comunicato la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Una notizia che ha scatenato i gossip a proposito di un ritorno di fiamma con l’ex marito. Circostanza questa che, pur essendo stata smentita praticamente subito dal cantante, potrebbe essere nuovamente alimentata da quanto accadrà domani sera su Canale 5. L’hype non manca.