Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano: dopo settimane di rumors e di ‘indizi’ online, arriva la conferma ufficiale. La conduttrice e l’imprenditore si affidano a una nota stampa rilasciata all’ANSA per ufficializzare la fine della loro unione.

‘Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”.

La nota, firmata Michelle e Tomaso, arriva dopo un lungo periodo di sospetti sulla loro separazione, tra viaggi con amiche e post sempre meno ‘familiari’. I ‘gossip watcher’ avevano ormai certezza che l’unione apparentemente idilliaca tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi fosse ormai in crisi, ma si attendeva una qualche forma di conferma, che arriva con una nota stampa, come ormai uso per le celebrities soprattutto oltreoceano.

La Hunziker e Trussardi hanno iniziato a fare coppia nel 2011: due anni dopo, nell’ottobre del 2013, è nata Sole ed esattamente un anno dopo, il 10 ottobre 2014 si sono sposati a Bergamo con una cerimonia molto seguita e davvero molto allegra. Nel marzo del 2015 è nata la loro seconda figlia, Celeste. Le due bambine dovrebbero andare a vivere con la mamma.

Perché Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati?

Nessun cenno alle ragioni della separazione nella nota diffusa a mezzo stampa. Per adesso la coppia parla di un ‘percorso di separazione’, per il quale chiedono rispetto e privacy. Vedremo se poi questo percorso porterà a una separazione definitiva, col divorzio, o a una futura riconciliazione. Bisognerà anche capire le ragioni di questo allontanamento.

Intanto la conduttrice guarda al futuro e ai suoi prossimi progetti lavorativi. “Sta per succedere qualcosa di importante per me sul lavoro…” scrive, provando abiti di Giorgio Armani. Il 2021 di Michelle Hunziker si è chiuso con All Togheter Now, mentre la primavera 2022 dovrebbe vederla protagonista di un one-woman show. Pare, dunque, che ci si stia lavorando, con tanto di prova outfit. Ad maiora.