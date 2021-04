Arrivano via Instagram le scuse pubbliche di Michelle Hunziker per la gag considerata razzista di cui si è resa protagonista a Striscia la notizia nella puntata andata in onda lunedì su Canale 5. La conduttrice svizzera in un video pubblicato sui social si esprime in inglese per manifestare il suo rammarico rispetto a quanto accaduto. E scrive quanto segue:

Nella mia carriera vi ho sempre ascoltato con attenzione e ho imparato dai vostri feedback giorno dopo giorno. Sono profondamente dispiaciuta per ciò che è accaduto ieri sera e per tutte le persone che ho offeso. Non era mia intenzione farlo. Ribadisco che sono sempre stata contro qualsiasi forma di discriminazione. Grazie.

Nelle stories la Hunziker si rivolge, invece, direttamente in italiano:

Quando una delle mie figlie fa male accidentalmente e non intenzionalmente a un’altra, io le dico: ‘Bisogna chiedere scusa, anche se non lo si è fatto apposta’. Ed è quello che voglio fare io stamattina. Non era assolutamente mia intenzione ferire la sensibilità della cultura cinese. Io amo tutte le culture. Sono contro ogni tipo di razzismo, ogni tipo di violenza, ogni tipo di discriminazione (…) Ma mi rendo conto che posso aver urtato la sensibilità di qualcuno e per questo chiedo umilmente scusa.

Il siparietto del programma di Canale 5 aveva provocato polemiche anche in America, con un duro attacco da parte del portale Instagram Diet Prada (2,7 milioni di follower).

A dispetto di Michelle Hunziker, al momento Gerry Scotti non si è espresso sul caso, né tantomeno lo ha fatto Striscia la notizia. Non è da escludere che il tg satirico di Canale 5 non si occupi del polverone che lo riguarda da vicino direttamente nella puntata in onda stasera, subito dopo il Tg5.