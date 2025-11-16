Mediaset, torna uno dei programmi più amati di sempre. La decisione di Pier Silvio Berlusconi

Il ritorno in tv de La ruota della fortuna, celebre game show portato al successo dall’indimenticabile Mike Bongiorno, sta regalando a Mediaset ascolti incredibili. Ogni sera, Gerry Scotti incolla davanti ai teleschermi una media di cinque milioni di telespettatori portando a casa la vittoria contro Affari tuoi di Stefano De Martino. Un segnale importante che indica come, quando i prodotti sono forti e di qualità, l’operazione nostalgia paga.

Sulla scia del successo de La ruota della fortuna che, a dicembre, il lunedì sera, avrà puntate più lunghe per coprire lo spazio che lascerà vuoto il Grande Fratello di Simona Ventura che si sposterà al martedì sera per non sfidare la serie kolossal Sandokan con Can Yaman, Pier Silvio Berlusconi e tutta la squadra di Mediaset hanno deciso di riportare in tv un altro game show che sarà condotto, ancora una volta, da Gerry Scotti.

Mediaset, nuovo programma per Gerry Scotti: il game show più amato torna in tv

Negli ultimi decenni, i game show hanno letteralmente conquistato le fasce televisive più importanti affascinando il pubblico che spazio da Raiuno dove, da tempo, va in onda L’eredità e canale 5 che, nel corso delle varie stagioni, ha puntato su Avanti un altro, Caduta Libera e The Wall. Spesso, grazie al successo ottenuto nella fascia preserale, i game show diventano protagonisti anche delle prime serate ed è ciò che accadrà a dicembre quando su canale 5, la domenica 5, andrà in onda uno dei game show più amati dal pubblico sin dalla puntata d’esordio.

Da domenica 7 dicembre, in prima serata, canale 5 trasmetterà le nuove puntate di Chi vuol essere milionario? che farà compagnia ai telespettatori per tutte le domeniche di dicembre ovvero fino al 28. La nuova edizione di Chi vuol essere milionario?, inoltre, regalerà grandi emozioni perché, come svela in anteprima Davide Maggio, uno dei concorrenti riuscirà a scalare la montagna delle domande portando a casa un milione di euro.

Un risultato che, finora, era stato raggiunto solo da quattro vincitori: l’ultima a gennaio del 2020, quando a portare a casa la vincita milionaria fu il concorrente Enrico Remigio. A distanza di più di cinque anni, dunque, Chi vuol essere milionario?, game show trasmesso in tutto il mondo e che appassiona sia adulti che bambini, sta per tornare ufficialmente in onda e, pur mantenendo il format originale, potrebbe presentare qualche novità, soprattutto in tema di aiuti, fondamentali per permettere ai concorrenti di arrivare nel punto più alto della montagna.