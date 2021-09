Durante l’incontro stampa dello scorso 9 settembre, al quale era presente anche TvBlog, Marco Costa, direttore reti tematiche e pay Mediaset, ha presentato ufficialmente i palinsesti di La5, Italia 2, 20, Iris, Cine34, Top Crime, Mediaset Extra e Focus, per quanto concerne la stagione televisiva 2021/22, da autunno a primavera.

Di seguito, trovate tutti i dettagli, canale per canale.

La5: l’offerta 2021/22

Per quanto riguarda il palinsesto di La5, il prime-time vedrà la serata Magic Night (il conto alla rovescia per il Natale, cavallo di battaglia della rete) per quanto riguarda la domenica, la serata Film/Movie per quanto concerne il lunedì, la serata dedicata al GF Vip, il martedì e il sabato, la serata Young Adult (The Twilight Saga, Rubi Red Saga, Love Education, La riscossa delle nerd, Pitch Perfect 2, Alex & Me, Pure Country: una canzone nel cuore) al mercoledì, la serata Battibecchi d’Amore (commedie statunitensi come Due settimane per innamorarsi, Partnerperfetto.com, Scrivimi una canzone, Quando meno te lo aspetti e la trilogia di Bridget Jones) al giovedì e la serata Rosamund Pilcher Collection per quanto riguarda il sabato.

Durante il daytime, andranno in onda soap e fiction Mediaset e film al femminile come Il segreto, Tempesta d’amore, Beautiful, Una vita, Solo per amore, Al di là del lago, I cerchi nell’acqua, Il bosco, Elisa di Rivombrosa, I segreti di Borgo Larici e i film del ciclo Cinquanta sfumature d’amore.

Da lunedì a venerdì, in access prime-time, verrà riproposta la puntata di Uomini e Donne.

Italia 2: l’offerta 2021/22

Per quanto riguarda il palinsesto di Mediaset Italia 2, il prime-time vedrà la serata Serial per quanto riguarda la domenica, la serata Fantasy per quanto concerne il lunedì, la serata Comedy al martedì, la serata Anime al mercoledì, la serata Monster al giovedì, la serata Horror al venerdì e la serata Disaster per quanto riguarda il sabato.

Sempre durante il prime-time, dal 3 ottobre, andrà in onda in chiaro l’undicesima stagione di Shameless mentre dall’8 settembre, andrà in onda in prima visione assoluta, Fire Force.

Nel daytime, andranno in onda sit-com e anime come The Big Bang Theory, Young Sheldon, Modern Family, Mom, 2 Broke Girls, Brooklyn Nine-Nine, Due uomini e 1/2, The Middle, The Goldbergs, Friends, Will & Grace, One Piece, Dragon Ball, Che campioni Holly & Benji, Occhi di Gatto e Una spada per Lady Oscar.

20: l’offerta 2021/22

Per quanto riguarda il palinsesto di 20, il prime-time vedrà la serata 20 Vintage per quanto riguarda la domenica, la serata 20 Suspense per quanto concerne il lunedì, la serata Just Comedy al martedì, la serata Fantastic 20 al mercoledì, la serata Lost in Adventure al giovedì, la serata Sci-Fi Zone al venerdì e la serata Total Action per quanto riguarda il sabato.

In prima serata, inoltre, andranno in onda blockbuster e film cult come Il GGG – Il grande gigante gentile, Jack Reacher: punto di non ritorno, The War – Il Pianeta delle Scimmie, Bastille Day: il colpo del Secolo, John Wick 2, Tartarughe Ninja 1 & 2 e Wolverine: L’immortale.

Per quanto concerne lo sport, sul canale 20 di Mediaset, andranno in onda la Coppa Italia, il match di qualificazione per i mondiali del 2022, la Uefa Nations League, la Formula E, l’Extreme E e la novità dello United Rugby Championship.

Nel daytime, andranno in onda la settima stagione di The 100 in prima visione in chiaro, la sesta stagione di The Flash, la quinta stagione di DC’s Legends of Tomorrow, la quarta stagione di Young Sheldon, l’ottava stagione di Chicago Fire e la quinta stagione di Chicago Med.

Iris: l’offerta 2021/22

Per quanto riguarda il palinsesto di Iris, il prime-time vedrà la serata Femminili per quanto riguarda la domenica, la serata Storie Vere per quanto concerne il lunedì, la serata Western & Classici al martedì, la serata Autore & Eventi al mercoledì, la serata Clint Eastwood al giovedì, la serata Action al venerdì e la serata Thriller per quanto riguarda il sabato.

In prima serata, i titoli di punta saranno Allied: un’ombra nascosta, La battaglia di Hacksaw Ridge, Lion – La strada verso casa, Florence, L’inganno, Una folle passione, L’uomo di neve e Inside Man.

Sempre in prime-time, dal 20 settembre, andrà in onda la rassegna That’s America (Ritorno A Cold Mountain, Cuori Ribelli, Il Padrino, Il Padrino – Parte II, Il Padrino – Parte III, Quei Bravi Ragazzi, Una folle passione, Prova a prendermi, Il Cardellino, Motherless Brooklyn – I segreti di una città, Barriere, La ricerca della felicità, Race: Il colore della vittoria e Miami Vice) mentre dal 24 settembre, andrà in onda la rassegna Firmato Eastwood (il consueto ciclo dedicato a Clint Eastwood con nuovi titoli come American Sniper, Sully, Il Corriere – The Mule e Ore 15:17 – Attacco al treno).

Sempre in prima serata, dal 25 settembre, andrà in onda il ciclo Almodóvar 70, dal 19 novembre, il ciclo Meg Ryan 60, e dal 18 dicembre, il ciclo Steven Spielberg 75.

In seconda serata, andranno in onda Alfabeto, con Maurizio Costanzo, Note di Cinema, con Anna Praderio, e Scuola di Cult, con Enrico Tamburini.

Cine34: l’offerta 2021/22

Per quanto riguarda il palinsesto di Cine34, il prime-time vedrà la serata Supercult per quanto riguarda la domenica, la serata Cinema Oggi per quanto concerne il lunedì, la serata Maestri del Cinema al martedì, la serata Non ci resta che ridere al mercoledì, la serata Supercult al giovedì, la serata Le Bellissime al venerdì e la serata Lo chiamavano Western per quanto riguarda il sabato.

Durante la prossima stagione, andrà in onda un documentario firmato da Cine34, dedicato al cinema italiano, dal titolo Noi Siamo Cinema.

Per quanto riguarda le rassegne cult, invece, troveremo In bianco e nero, omaggio ai grandi classici italiani degli Anni ‘50 e ‘60, In arte Fantozzi, dedicato al ragioniere interpretato da Paolo Villaggio, C’era una volta la Commedia Sexy, dedicata alla commedia sexy all’italiana, e Un sacco Verdone, dedicata al celebre attore e regista romano.

Per quanto concerne gli omaggi e le ricorrenze, saranno festeggiati gli 80 anni dalla nascita di Mariangela Melato (il 19 settembre), i 90 anni di Monica Vitti (il 3 novembre), gli 80 anni di Franco Nero (il 23 novembre) e i 100 anni dalla nascita di Ugo Tognazzi (il 23 marzo 2022).

Top Crime: l’offerta 2021/22

Per quanto riguarda il palinsesto di Top Crime, il prime-time vedrà la serata Classic Night: Colombo per quanto riguarda la domenica, la serata Un Luogo Un Delitto, in prima tv (dal 20 settembre), per quanto concerne il lunedì, la serata The Mentalist (con la seconda e terza stagione) al martedì, la serata All Rise, in prima tv (dal 22 settembre, la prima stagione), al mercoledì, la serata The Closer, con la quinta e sesta stagione, al giovedì, la serata Chicago P.D., con la settima stagione, al venerdì e la serata Classic Night: Tutto Poirot per quanto riguarda il sabato.

Mediaset Extra: l’offerta 2021/22

Dalla prima serata del 13 settembre 2021, la programmazione di Mediaset Extra sarà interamente dedicata alla diretta, 24 ore su 24, di ciò che avverrà all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

Focus: l’offerta 2021/22

Per quanto riguarda il palinsesto di Focus, il prime-time vedrà la serata Misteri & Scoperte per quanto riguarda la domenica, la serata Focus Archeologia per quanto concerne il lunedì, la serata 100% Natura, in prima tv, il martedì e il mercoledì (dal 7 settembre), la serata Segreti della Terra, al giovedì, la serata Ingegneria & Tecnica, in prima tv (dal 10 settembre) al venerdì e la serata Il Grande Libro del Cielo per quanto riguarda il sabato.

Sempre in prime-time, andranno in onda le produzioni originali Ultima Frontiera – Il Giorno della Scienza (25 settembre), Meraviglie Geologiche d’Italia – Il Sud (7 e 14 ottobre), Rivivere Pompei – Il rito del cibo all’ombra del Vesuvio (6 e 13 dicembre), Marco Confortola – Ritorno agli Ottomila (11 dicembre), Pompei di Notte (20 dicembre) e Einstein.

In prima serata, sono previsti anche Cose di questo mondo, in prima tv (dal 6 settembre), Stranezze di questo mondo (dal 1° ottobre), Non solo Egitto… (a ottobre), Ingegneria Romana (a ottobre), La grande astronomia del sabato sera, in prima tv (a novembre), Ancient Superstructures (a novembre), Misteries of the Giants e Serate di Storia del Novecento.

Da ricordare, la maratona Focus per Dante (il 13 e il 14 settembre), le dirette-evento dedicate al test decisivo della Starship di SpaceX (a ottobre) e al lancio del Telescopio Webb (18 dicembre) e la rassegna-evento La dissoluzione dell’Unione Sovietica (a dicembre).