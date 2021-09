Marco Costa, direttore reti tematiche e pay Mediaset, e Gian Paolo Parenti, channel manager di Focus, hanno presentato un’iniziativa del canale televisivo, realizzato con l’ausilio dell’omonimo mensile, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

L’incontro stampa, al quale era presente anche TvBlog, è stata anche l’occasione, per Marco Costa, di parlare degli ascolti delle reti tematiche Mediaset, La5, Italia 2, Iris, 20, Mediaset Extra, Top Crime e Cine 34:

In questi anni, c’è stata una crescita di ascolto che non è dipesa dall’aumento dei canali. Tutti i nostri canali, lanciati a partire dal 2007 e rivelati dall’Auditel dal 2009, si sono affermati all’8,8% nella fascia più pregiata, 21:30-23-30.

Marco Costa, quindi, si è soffermato su ogni singola rete, precisando il corrispettivo target di riferimento e fornendo un’anticipazione, per ogni rete, circa la nuova stagione televisiva:

Iris è al 2.1% nel proprio target di riferimento (55+). Su Iris, avremo un ciclo dedicato a Clint Eastwood e una programmazione di film dedicati ai maestri del cinema internazionale. La5, invece, è all’1,5% nel proprio target (Donne 15-64). Nel palinsesto della prossima stagione, ci sarà la riproposizione di Amici. Italia 2, invece, è allo 0,5% nel target di riferimento (Uomini 15-34), un dato fondamentale per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria perché è l’unica rete tematica che si rivolge ad un pubblico giovane. Per la prossima stagione di Top Crime, invece, stiamo valutando l’acquisizione di nuove collection. Il canale è all’1,4% nel proprio target (Donne 35-64). Mediaset Extra, invece, non offre solo il meglio dei canali Mediaset ma è anche una rete dove si ricordano i passi più importanti della tv commerciale. Dal 13 settembre, Mediaset Extra aprirà le porte della casa del Grande Fratello Vip, che andrà in onda in diretta. Grazie al GF Vip, Extra è diventata la prima rete tematica, per ascolti, sulle 24 ore. Il canale 20, invece, è al 2,6% nel proprio target di riferimento (Uomini 25-54). Il 20 è una tv mini-generalista. Oltre a film e serie, ci sono intrattenimento e sport. Ci sarà la Formula E, la Coppa Italia e il campionato europeo di Rugby. Cine34 è l’ultima delle reti che abbiamo lanciato, una rete che si è subito affermata oltre l’1% (Uomini 45+), un canale interamente dedicato al cinema italiano, un canale di successo e in costante crescita. Per quest’autunno, abbiamo realizzato un documentario, in onda in prima tv ad ottobre. Focus è un canale che è una giusta commistione tra prodotto d’acquisto e prodotto realizzato in casa.

Focus: la Divina Commedia in onda per 41 ore

Riguardo Focus, quindi, l’iniziativa dedicata a Dante Alighieri riguarda La Divina Commedia di cui il testo integrale andrà in onda per 41 ore consecutive, dalle ore 7 di lunedì 13 settembre fino alle ore 24 di martedì 14 (nella foto in alto, un esempio di come verrà proposta).

Marco Costa ha sottolineato lo sforzo tecnico di quest’operazione:

È uno sforzo per tutta l’azienda, ringrazio la Direzione Marketing e la Direzione Tecnica, ci stiamo lavorando da due mesi, non è una cosa banale.

Gian Paolo Parenti, quindi, ha proceduto con un bilancio di questi 3 anni di gestione Mediaset del canale: