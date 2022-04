Samantha Cristoforetti torna nello spazio: la diretta tv su Focus

Niente collegamenti con l’Honduras domani mattina dallo studio 20 di Cologno Monzese, bensì una diretta per seguire la nuova partenza nello spazio di Samantha Cristoforetti, fresca oggi di festeggiamenti per i suoi 45 anni. L’astronauta torna infatti per la seconda volta nella Stazione Spaziale Internazionale e a seguire l’evento che prevede il lancio della Crew-4 di SpaceX sarà Luigi Bignami che guiderà la diretta su Focus che prederà il via alle 9:30, pochi minuti prima rispetto all’orario previsto per il lancio.

L’ora x scatterà infatti alle 9:52 e in quel momento con Bignami ci saranno numerosi esperti, che aiuteranno anche il pubblico da casa a comprendere meglio quanto si verificherà. In studio saranno presenti Cesare Guaita, planetologo e collaboratore del Planetario di Milano, e l’ingegnere Annamaria Piras, di Thales Alenia Space. Interverranno invece tramite collegamento Simonetta Di Pippo, ONU (TBC), Roberto Paradiso, storico di Astronautica russa, Vittorio Netti, Paolo Guardabasso, Simone Paternostro, Luca Rossettini, di Mars Planet (dal Deserto dello Utah), Camilla Colombo, Politecnico Milano, Rosa Lasaponara e Nicola Masini, CNR, Paolo Rocca, Università Trento ed ELEDIA, e Gianno Biolo, Università di Trieste.

Per incorniciare la diretta televisiva, Focus ha deciso di proporre due documentari, in onda rispettivamente dalle 7:30 e dalle 8:30: Il sistema Solare e Ad Astra e Ritratto di Samantha Cristoforetti. Alle 11:30 è previsto poi un documentario su Elon Musk dal titolo piuttosto esplicativo: Dossier Elon Musk – Chi è il papà di SpaceX?. Infine per il pomeriggio, alle 17:15, è in programmazione la riproposizione del lancio spaziale che andrà in scena domani mattina dal John F. Kennedy Space Center della NASA, a Cape Canaveral, sull’isola Merritt, in Florida.