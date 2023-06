Oggi, lunedì 5 giugno 2023, si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Un’iniziativa proclamata per la prima volta nel 1972 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e celebrata dal 1974 in oltre 143. Ogni anno, questa giornata di sensibilizzazioni sui temi ambientali diventa sempre più importante ed assume sempre più significati. Lo sa bene anche Focus, il canale Mediaset disponibile al tasto 35 del digitale terrestre, che proprio oggi propone un palinsesto interamente a tema, che culmina in serata con lo speciale “Come sta il nostro Pianeta?”, con Luca Parmitano.

Il canale tematico ha iniziato dalle 08:15 a trasmettere documentari dedicati al World Environment Day: da Adamello il libro di ghiaccio, che ha aperto la giornata, a L’aereo che salverà il mare, che la chiuderà. In mezzo, la riproposizione di Planet Earth II, ma anche Eden: pianeta selvaggio (con episodi dedicati all’Alaska, alle Galapagos, alla Namibia, alla Patagonia, al Borneo ed alla Zambia) ed Il tesoro delle piante.

Qual è lo stato di salute del pianeta Terra? Il 5 giugno ne parleremo con Luca Parmitano 🌍 Posted by Focus Canale 35 on Thursday, June 1, 2023

Il clou della programmazione del canale diretto da Marco Costa (visibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smaprthone) sarà però, come detto, in prima serata. Alle 21:15 andrà infatti in onda una produzione originale “Come sta il nostro Pianeta? Uno sguardo dall’alto, con Luca Parmitano”.

Ideato e condotto da Luigi Bignami, lo speciale si avvale della partecipazione dell’astronauta dell’ESA – Agenzia Spaziale Europea, nonché primo italiano al comando della ISS, durante la missione Expedition 61. Parmitano condurrà il pubblico in un viaggio grazie a cui potremo vedere il nostro pianeta da un’insolita prospettiva: dall’alto, molto in alto.

Osservando la Terra in tutta la sua magnificenza, il programma vuole sensibilizzare il pubblico su alcuni suggestivi luoghi che, a causa dei cambiamenti climatici che riguardano tutto il pianeta, potrebbero esistere ancora per poco. A dare man forte a Bignami e Parmitano, anche il supporto scientifico e tecnico di ESA, CNR, ENEA, OGS, oltre che agli interventi di studiosi ed esperti che interverranno durante lo speciale, che sarà riproposto in replica venerdì 9 giugno alle 23:15, sabato 10 giugno alle 09:45 e domenica 11 giugno alle 15:00.