I palinsesti Mediaset per il periodo delle feste natalizie 2021/2022

L’inizio di novembre combacia con l’ufficializzazione dei palinsesti Mediaset per il periodo di Natale tramite i listini che vengono puntualmente resi noti da Publitalia. Affinate le decisioni per questa prima parte di stagione televisiva, è tempo di capire come si muoveranno le reti del biscione tra la fine di novembre, l’intero dicembre e la prima settimana di gennaio.

Lo schema è abbastanza simile agli scorsi anni, perlomeno per quanto riguarda il prime time delle tre reti generaliste. C’è sicuramente qualche risposta in più ai dubbi sul possibile prolungamento di questo e quel programma, le conferme e i ritorni non mancano.

Dunque, vediamo nello specifico come si comporteranno Canale 5, Italia 1 e Rete 4 nel periodo che va dal 28 novembre 2021 all’8 gennaio 2022.

Palinsesti Mediaset Feste natalizie 2021/2022 – Canale 5

Partiamo da una garanzia del sabato sera. Maria de Filippi insieme a Rudy Zerbi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e la giudice popolare Sabrina Ferilli concluderanno la nona stagione di Tú sí que vales sabato 4 dicembre con la tradizionale finale in diretta dove si scoprirà chi vincerà il talent. A seguire un ‘best of’ dell’edizione che sarà appena terminata.

Restando in casa Fascino, C’è posta per te dovrebbe iniziare sabato 8 gennaio 2022, dando il via – di fatto – al segmento invernale della stagione tv di Canale 5.

All together now, iniziato lo scorso 31 ottobre, proseguirà fino al 19 dicembre nel suo naturale meccanismo. A queste 8 puntate si aggiunge uno special chiamato All together now Kids in onda sabato 25 dicembre.

La tradizione vuole anche che il 24 dicembre, giorno della Vigilia, su Canale 5 venga proposto il Concerto di Natale in Vaticano che quest’anno giunge alla sua 29ma edizione.

Arriviamo quindi all’incognita sulla prosecuzione del Grande Fratello VIP. Qualche giorno fa vi abbiamo riportato l’indiscrezione secondo cui la sesta edizione del reality show allungherà la sua vita fino al mese di febbraio. I listini Publitalia non parlano di un imminente finale, né danno riferimenti temporali precisi, ma si limitano a confermare il doppio appuntamento settimanale di prime time al lunedì e al venerdì.

Per Zelig, invece, il ritorno è imminente. Già dalla fine di ottobre sono in rotazione i promo che scandiscono il conto alla rovescia verso le 3 serate evento in onda a cavallo tra novembre e dicembre.

Capitolo fiction: dopo Storia di una famiglia perbene (adattamento del romanzo di Rosa Ventrella) in onda per 4 puntate a novembre, arriverà Tutta colpa di Freud – La serie (basato sull’omonimo film di Paolo Genovese uscito 7 anni fa nei cinema) con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora.

Fra le serie TV, New Amsterdam è stata confermata su Canale 5 che trasmetterà in prima tv la quarta stagione.

Per lo sport, la Champions League con le migliori partite giocate dalle squadre italiane ancora in corsa per il trofeo.

Nelle altre fasce, il preserale è confermato, al timone resta Gerry Scotti e il suo Caduta Libera. Nell’access prime time Striscia la Notizia avrà in conduzione Sergio Friscia e Roberto Lipari fino a metà dicembre per poi passare il testimone alla storica coppia Greggio e Iacchetti.

Il daytime mattutino vede Mattino cinque in onda fino a poco prima del periodo culmine delle feste, ma sempre dal listino Publitalia ricompare il titolo ‘Morning news’, il contenitore condotto da Simona Branchetti che ha mantenuto accesa la fascia 8:45/11 per tutta la scorsa estate. I buoni ascolti registrati, in effetti, avevano lasciato presagire ad un possibile ritorno del programma.

Al pomeriggio, come vi abbiamo segnalato all’inizio, lo schema si manterrà simile agli altri anni: Uomini e Donne, Amici e Pomeriggio 5 proseguiranno fino a poco prima del picco delle feste lasciando poi spazio ai TV movie a tema natalizio.

Nel weekend confermato il nuovo menù: Scene da un matrimonio concluderà la sua corsa con le 8 puntate previste il 21 novembre. Verissimo manterrà il doppio appuntamento al sabato e alla domenica, mentre Amici resterà a fare da competitor a Domenica IN. Sia Amici che Verissimo saranno stoppati nel cuore delle feste dai film delle strenne.

Palinsesti Mediaset Feste natalizie 2021/2022 – Rete 4

La rete informativa di Mediaset manterrà lo schema del prime time d’approfondimento per 6 serate su 7. Dunque alla domenica Veronica Gentili con Controcorrente, Nicola Porro al lunedì con Quarta Repubblica, Mario Giordano al martedì con Fuori dal coro, Giuseppe Brindisi al mercoledì con Zona Bianca, il giovedì con Paolo del Debbio e il suo Dritto e Rovescio mentre al venerdì l’appuntamento è con Quarto Grado insieme a Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Secondo quanto riferisce il listino Publitalia, tutti i programmi saranno fermati per qualche puntata lasciando spazio a film, evidentemente per riprendere a gennaio 2022.

Palinsesti Mediaset Feste natalizie 2021/2022 – Italia 1

Il palinsesto di Italia 1 per le feste confermano Le Iene nel doppio appuntamento settimanale al martedì e venerdì più due speciali in onda a dicembre condotti da Giulio Golia.

I listini inoltre confermerebbero la partenza di Ritorno a scuola, nuova produzione condotta da Nicola Savino, ma il 28 ottobre scorso, tramite un retroscena, il nostro HIT ha annunciato che il programma potrebbe slittare e non andare in onda a novembre.

Mediaset da quest’anno ha la possibilità di trasmettere l’intera Coppa Italia. Nelle giornate del 14, 15 e 16 dicembre la rete riserverà molti spazi ai match della competizione calcistica per i sedicesimi di finale. A proposito di sport, sono confermati Pressing e Tiki Taka.

Tra i film pronti per le feste: Now You see me 1 e 2, Moschettieri del Re – La penultima missione, Braven, Aldo Giovanni e Giacomo in La banda dei babbi Natale, Live! Corsa contro il tempo, The Grinch, il Ciclone e immancabilmente venerdì 24 dicembre la vigilia con Una poltrona per due.