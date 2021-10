La piattaforma di streaming Mediaset Infinity oltre ai contenuti gratuiti ha diversi “canali” in abbonamento tra cui Infinity+ dove a novembre arriva la sesta e ultima stagione di Schitt’s Creek. Ma vediamo insieme le novità del mese di novembre su Mediaset Infinity, ricordando che per vedere i titoli dei “channels” è necessario abbonarsi a ogni singolo canale.

Mediaset Infinity a Novembre le serie tv di Infinity+

Il mese di Novembre su Infinity+ vedrà l’arrivo della sesta e ultima stagione della comedy canadese pluripremiata Schitt’s Creek. A partire dall’11 novembre tutte le sei stagioni realizzate della comedy saranno disponibili in streaming nella divisione a pagamento di Infinity+. Si completano così le vicende della famiglia del ricco magnate di video store, Johnny Rose (Eugene Levy) che dopo aver perso tutto, braccato dall’FBI, insieme a sua moglie Moira – ex star di soap opera – (Catherine O’Hara) e ai loro due figli – l’hipster David (Daniel Levy) e la mondana Alexis (Annie Murphy) – sono costretti a vivere in una piccola e deprimente città che avevano comprato per gioco.

Abbandonata la loro vita agiata, devono affrontare la loro nuova situazione e scoprire cosa significhi essere una famiglia nella loro nuova casa: la cittadina di Schitt’s Creek. La sesta stagione ha rappresentato la definitiva consacrazione per la serie tv nata in Canada e che ha avuto popolarità grazie alla distribuzione negli USA su Netflix, capace di dominare la cerimonia degli Emmy 2020 vincendo come miglior comedy e i 4 premi per gli attori in una comedy.

A novembre su Infinity+ prosegue l’appuntamento con gli episodi inediti di Animal Kingdom ogni giovedì, Supergirl 6 sempre il giovedì, mentre il 5 novembre termina la terza stagione di All American.

Mediaset Infinity gratis a novembre

Mediaset Infinity è la piattaforma streaming gratuita dei canali Mediaset. Tutta la programmazione dei canali tv è in live streaming gratuito e molti prodotti dalle soap alle fiction, dai programmi d’intrattenimento a quelli di approfondimento, è anche in streaming su Mediaset Infinity in modalità on demand.

A novembre su Mediaset Infinity arrivano così il game show All Together Now, lo show D’Iva dedicato a Iva Zanicchi e la nuova fiction Storia di una famiglia perbene tratta dal romanzo di Rosa Ventrella con Giuseppe Zeno.

Mediaset Infinity Novembre: pillole dai channels

La piattaforma Mediaset Infinity ha al suo interno diversi canali tematici, ciascuno con un proprio abbonamento, come Infinity+. Vediamo insieme alcune pillole delle novità in arrivo nei channels a novembre: