Mediaset Infinity, cosa vedere in streaming a Giugno 2023: Chicago Fire/PD e Med, New Amsterdam 5

Il mese di giugno su Mediaset Infinity vedrà in streaming tutte le puntate delle diverse serie tv in partenza sulle reti Mediaset in chiaro. L’estate è tempo di serie e così arrivano le nuove puntate di New Amsterdam, le puntate inedite di Chicago Fire, Med e PD e la nuova soap spagnola la promessa. Tutte in tv e anche da recuperare gratis su Mediaset Infinity.

Mediaset Infinity Giugno 2023 le novità gratuite

A giugno su Mediaset Infinity arriva la nuova soap spagnola La Promessa. In onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5, le puntate sono poi disponibili su Mediaset Infinity gratuitamente come per tutte le altre soap del pomeriggio di Canale 5. La promessa racconta la storia di Jana che vuole scoprire la verità sull’omicidio della madre e sulla scomparsa del fratello e si fa assumere come cameriera dalla famiglia Lujan dove troverà anche l’amore. E a proposito di soap, Mediaset Infinity fa un regalo ai fan con i cofanetti di Vivere e Centovetrine. Ogni mese in streaming arriverà una stagione di ciascuna delle due soap. La prima stagione di Vivere è già disponibile mentre dal 15 giugno arriverà Centovetrine.

Tra le novità gratuite del mese in streaming su Mediaset Infinity, troviamo le puntate delle diverse serie tv che andranno in onda in prima visione in tv. Dal 7 giugno debutta la quinta e ultima stagione di New Amsterdam su Canale 5. Ogni giovedì su Italia 1 ci sono le puntate inedite in chiaro della decima stagione di Chicago Fire e della settima di Chicago Med, Chicago PD dovrebbe partire dal 9 giugno con le puntate rimaste della nona stagione (le tre serie tv di Chicago sono su Sky e NOW con le puntate inedite a pochi mesi dagli USA e con i cofanetti completi). Dal 9 giugno dovrebbe arrivare su Italia 1 e Mediaset Infinity anche la nuova stagione di Law & Order Organized Crime.

Il 9 giugno è attesa su Canale 5 e Mediaset Infinity in streaming La Ragazza e l’ufficiale una serie tv turca composta da 2 stagioni e 21 episodi andate in onda in patria nel 2014. Al centro la storia di Seyit uno dei migliori ufficiali dello zar e Sura, la figlia minore di una nobile famiglia russa, che si innamorano. Ma il loro amore sarà ostacolato anche dalla prima guerra mondiale.

Ricordando che su Mediaset Infinity si trovano gratis tutti i programmi in onda sulle reti Mediaset, il 27 giugno la piattaforma il concerto Love Mi, organizzato da Fedez, in diretta da Piazza Duomo. La prima parte dalle 18:00 sarà in esclusiva su Mediaset Infinity. A condurre il concerto Maria Sole Pollio e Max Angioni con Gabriele Vagnato come inviato speciale dietro le quinte e tra il pubblico.

Mediaset Infinity Giugno 2023 il calcio

La stagione calcistica sta per terminare ma c’è ancora spazio per un ultimo grande evento su Mediaset Infinity. Infatti la piattaforma ospiterà la diretta streaming gratuita della finale di Istanbul della Champions League tra Inter e Manchester City, trasmessa in contemporanea su Canale 5 (Sky e Prime Video). Alberto Bradi condurrà il post partita.

Giugno 2023 le novità di Mediaset Infinity+

Attraverso la piattaforma gratuita Mediaset Infinity è possibile abbonarsi a diversi Channel per aggiungere contenuti alla piattaforma. Tra i vari Channel c’è ovviamente anche Infinity+ che ha un costo di 7.99€ al mese e una library ricca di film. Ogni settimana ci sono poi dei titoli a noleggio che per 7 giorni vengono resi disponibili a tutti gli abbonati.

Molti titoli si ripetono mese dopo mese come Black Adam dal 2 all’8 giugno, Mummie – A spasso nel tempo dal 16 al 22, Me contro Te Missione giungla dal 23 al 29 giugno e Magic Mike The Last Dance dal 30 al 6 luglio. La novità del mese è invece Tre di Troppo disponibile in modalità premiere per la prima volta dal 9 al 15 giugno. La commedia con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele racconta la vita di una coppia felice e senza figli che improvvisamente si ritrova con 3 bambini di 10, 9 e 6 anni che li chiamano mamma e papà. Liberarsene e tornare alla felice vita “precedente” diventerà il loro unico obiettivo.

Tra gli altri channel su MGM+ il 1° giugno sono arrivati tutti gli episodi della seconda stagione di BMF – Black Mafia Family.