Mediaset Infinity è la piattaforma di streaming Mediaset, l’unico spazio dove trovare tutti i contenuti dei canali in chiaro, dalle dirette streaming all’on demand dei programmi. Mediaset Infinity è l’indirizzo virtuale per rivedere l’ultima puntata de La Pupa e Il Secchione o l’episodio della serie tv andato in onda la sera prima.

Ma non solo perchè all’interno della piattaforma sono disponibili dei canali in abbonamento per aggiungere contenuti da vedere in streaming come i film di Infinity+ o di MGM, i programmi di History Play o Crime+Investigation, le serie tv di STARZPLAY.

Mediaset Infinity Aprile 2022 le novità gratuite

Nel corso del mese di Aprile su Mediaset Infinity si possono rivedere in streaming le puntate e tutte le clip degli show di prima serata dei canali Mediaset. Come La Pupa e il Secchione Show che in più ogni martedì alle 20:30, prima dell’inizio del programma, offre in esclusiva in streaming su Mediaset Inifinity il Pupa Party con Andrea Dianetti e Dayane Mello per commentare la nuova edizione.

Una formula che ricalca quella dell’Isola Party con Ignazio Moser e Valentina Barbieri ogni lunedì e giovedì sempre alle 20.30 prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi che si può ovviamente recuperare in streaming. Live il mercoledì e on demand anche le storie di Ultima Fermata, il sabato le puntate di Amici di Maria De Filippi. Un veloce elenco per citare i titoli più famosi della programmazione Mediaset, ma tutti i programmi sono in streaming live e recuperabili on demand gratuitamente.

Mediaset Infinity Aprile 2022 le novità di Infinity+

Il “channel di casa” è Infinity+, evoluzione del vecchio Infinity inglobato nella piattaforma Mediaset. Il canale ha un costo mensile di 7.99€ e può essere disattivato in ogni momento. Ogni mese vengono caricati nuovi film e serie tv nel catalogo della piattaforma, inoltre ogni venerdì Infinity+ regala per una settimana un film in prima visione ai suoi abbonati.

Nel corso di aprile in modalità Infinity Premiere si potrà vedere Cry Macho – Ritorno a Casa di Clint Eastwood, disponibile senza alcun costo aggiuntivo tra il 14 e il 21 aprile. Mentre tra le serie tv sono attesi il cofanetto di The Goldbergs 9 e la nuova stagione di A.P. Bio con episodi settimanali. Senza dimenticare che su Infinity+ ci sono le partite della Champions League arrivata alla fase dei quarti di finale.

Mediaset Infinity Aprile 2022 le novità dai channel

Nel mese di Aprile 2022 non mancano le novità in arrivo sui diversi channel a pagamento presenti su Mediaset Infinity, vediamo i titoli annunciati: