Stasera, in prima serata su Italia 1, a partire dalle ore 21:30, per il ciclo Italia Uno On Stage, andrà in onda Miracolato, lo spettacolo di e con Max Angioni, il comico 32enne che, recentemente, è diventato testimonial di Mediaset Infinity nello spot diretto da Paolo Ruffini, in rotazione sulle reti Mediaset.

Lo spettacolo è stato registrato al Teatro Manzoni di Milano e trattasi di una replica: Miracolato, infatti, è andato in onda per la prima volta giovedì 22 settembre 2022, sempre in prime time sulla rete giovane Mediaset.

Attraverso i suoi monologhi, il comedian comasco propone il proprio punto di vista originale sulla vita di tutti i giorni, “dalle conversazioni ai tempi dei social alla sua relazione con lo sport, dalla maledizione di arrivare secondo fino alle ormai note rivisitazioni dei miracoli”, come recita il comunicato ufficiale.

Quella che sta giungendo al termine è stata una stagione ricca di soddisfazioni per Max Angioni, comico che si è fatto conoscere al grande pubblico grazie a trasmissioni come Italia’s Got Talent (edizione 2021 nella quale ha ottenuto il secondo posto) e Zelig, dove ha proposto il personaggio di Kevin Scannamanna, diventato molto popolare. Ha anche preso parte a Lui è peggio di me, lo show con Giorgio Panariello e Marco Giallini, andato in onda su Rai 3.

L’anno scorso, invece, Angioni ha preso parte alla seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori, il comedy game disponibile su Prime Video dove un suo scambio di battute con Alice Mangione è diventato particolarmente virale sui social (- “Quella non è una, non è una…”. – “Ti devi fare i ca*zi tuoi!”).

Dal 2022, Max Angioni fa parte del cast fisso de Le Iene Show, il programma di Davide Parenti in onda su Italia 1. Da fine gennaio 2023, Angioni ne è diventato il conduttore, insieme a Belén Rodriguez, dopo l’improvviso addio di Teo Mammucari.