Passaggio del testimone a Le Iene, il programma di Italia 1 ideato da Davide Parenti in onda tutti i martedì in prima serata registra un altro cambio di conduzione. Dopo un anno ‘scoppia’ la coppia formata da Teo Mammucari e Belen Rodriguez, ad affiancare (gradualmente) Belèn d’ora in poi sarà il comico e cabarettista Max Angioni che, da iena ospite, diventa d’ufficio il nuovo conduttore.

La conferma arriva da un comunicato stampa diramato da Mediaset nella tarda mattinata di oggi, venerdì 27 gennaio 2023:

“Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia 1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento. La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida”.

Infine, Mediaset ha ringraziato Mammucari “per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana, e augura buon proseguimento di lavoro a Max Angioni: l’attore ha debuttato alle Iene quest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma“.

Le Iene, il retroscena sull’addio di Teo Mammucari

Eppure, pochi giorni fa il retroscena rivelato dal nostro puntualissimo HIT ha portato alla luce un altro scenario che si celerebbe dietro l’addio di Mammucari al programma (nello scorso appuntamento di martedì 24 gennaio il conduttore era assente):

“Secondo voci che circolano con una certa insistenza Teo Mammucari non è della partita per motivazioni, si mormora, che -fortunatamente – non sono legate al suo stato di salute. Il conduttore romano insomma sta bene. Che ci siano stati degli attriti fra Teo Mammucari e il programma di Italia 1?“. Poi si era aggiunta anche la voce di Dagospia che aveva scritto: “A Cologno gira voce di una lite clamorosa tra il conduttore e l’ideatore dello show Davide Parenti“.

Dunque?

Chi è Max Angioni, il nuovo conduttore de Le Iene

Nasce a Como nel 1990, sin da ragazzo sviluppa la passione per la recitazione e la comicità. Tanta gavetta sino al 2018 quando, alla sua prima volta nel mondo di Zelig per il programma Zelig Time, fa un primo passo decisivo in avanti per la sua carriera.

Nel 2021 partecipa al talent show “Italia’s Got Talent”. Accede alla finale e si classifica al secondo posto. Poco tempo dopo è apparso anche nello show di Marco Giallini e Giorgio Panariello per Rai 3 Lui è peggio di me.

La consacrazione di Max passa ancora una volta da Zelig, il personaggio di Kevin Scannamanna (un ragazzo che partecipa a molti talent show senza però avere determinati talenti) diventa il suo cavallo di battaglia. Nel 2022 è tra i concorrenti della seconda stagione di “LOL – Chi ride è fuori”, su Amazon Prime Video e, dal febbraio 2022, figura nel cast de Le Iene: “Devo ancora rendermene conto, per me è stata una bellissima sorpresa ricevere la possibilità di entrare a far parte di un programma così importante” aveva dichiarato per il suo esordio.