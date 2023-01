Stasera in prime time su Italia1 consueto appuntamento settimanale con Le Iene, il programma di Davide Parenti condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez, con la complicità di Max Angioni e Eleazaro Rossi. Tanti i temi che sono affrontati stasera martedì 24 gennaio 2023 attraverso tutta una serie di servizi filmati confezionati dall’ottimo team de Le Iene capitanate appunto da Davide Parenti.

Secondo le anticipazioni rilasciate da Mediaset si parlerà stasera fra le altre cose del “Me Too” con la presenza in studio dell’attrice Margherita Laterza, che ha da poco rilasciato una intervista proprio su questo tema. Ci sarà poi il rapper napoletano Geolier, quindi Luce Caponegro, già nota come attrice porno. Ancora Stefano Savi, l’uomo che fu sfregiato per un drammatico scambio di persona. Si parlerà poi stasera anche dell’arresto del boss della mafia Matteo Messina Denaro intervistando il Comandante dei Ros sui particolari delle indagini che hanno portato all’arresto del boss mafioso e ancora su questo tema verrà mostrata l’iniziativa promossa da Giuseppe Cimarosa, figlio del pentito di mafia Lorenzo Cimarosa, cognato del boss.

Stasera però la puntata delle Iene ha visto una defezione nel suo parco conduttori, la bella e brava Belen Rodriguez nella puntata odierna è da sola alla conduzione del popolare programma di Italia 1, non c’è al suo fianco Teo Mammucari. Secondo voci che circolano con una certa insistenza Teo Mammucari non è della partita stasera per motivazioni, si mormora, che -fortunatamente- non sono legate al suo stato di salute. Il conduttore romano insomma sta bene. Che ci siano stati degli attriti fra Teo Mammucari e il programma di Italia 1?

La defezione dell’ex conduttore di Libero è forse solo una trovata per dare maggiore visibilità al programma visti gli ottimi indici di ascolto di Boomerissima e anche magari per accendere maggiore attenzione al programma in vista dei due appuntamenti che andranno in onda nella settimana sanremese? Oppure veramente è andato in scena una specie di addio fra Mammucari e Le Iene? Scherzo o verità ? Come direbbe Lucio Battisti, su testo di Mogol, lo scopriremo solo vivendo.