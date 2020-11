Mauro Corona sbarca su La 7. Lo scrittore sarà infatti ospite giovedì sera a Piazzapulita che si occuperà, tra le altre cose, della corsa al vaccino anti covid e del caso Calabria. La presenza dell’alpinista rappresenta un’assoluta novità e soprattutto un fatto inedito, dal momento che negli ultimi tempi Corona aveva preso parte solo a programmi a conduzione femminile.

Dopo la fortunata accoppiata con Bianca Berlinguer a Cartabianca, interrotta bruscamente lo scorso 22 settembre in seguito ad una lite tra i due, Corona si era fatto intervistare da Daria Bignardi su Radio Capital e a L’Assedio. Era stata l’occasione per scusarsi con l’ex direttore del Tg3, che a sua volta aveva apprezzato il gesto auspicando un suo ritorno in onda. Rientro che però non è mai avvenuto.

A quel punto a farsi avanti è stata Barbara Palombelli che lo ha accolto per due settimane consecutive nello Speciale di Stasera Italia del mercoledì. Un duetto che si è tuttavia rivelato tiepido e senza guizzi. Fino ad arrivare a Corrado Formigli, che inserirà Corona in una lunga lista composta anche dal professor Andrea Crisanti, dall’epidemiologo Pier Luigi Lo Palco e dai giornalisti Antonio Padellaro, Alessandro De Angelis e Annalisa Cuzzocrea.

Due mesi fa fu lo stesso Formigli a definire “sgradevoli” gli attacchi rivolti dallo scultore alla Berlinguer nel corso di un’intervista a Tiziana Ferrario, che espresse un giudizio assai severo sull’accaduto:

“Io non continuerei ad invitarlo. Eviterei tutto questo, se lo si invita per fare ascolto i rischi possono essere anche questi. E’ giunto il momento di prendere una decisione, non è la prima volta. Adesso ha superato qualunque limite. E’ un personaggio che può piacere moltissimo quando scrive, quando fa le dichiarazioni sulla montagna, ma non è un buon modo di fare una trasmissione”.

Motivo per cui l’apparizione di Corona stupisce ancora di più.