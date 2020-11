Dal martedì al mercoledì sera. Mauro Corona migra, cambiando giorno, canale e programma. Lo scrittore di Erto passa da Cartabianca a Stasera Italia Speciale, dando seguito ad un duetto con Barbara Palombelli inaugurato già qualche settimana fa.

Il recente passato tuttavia non viene archiviato. Al contrario, Bianca Berlinguer viene citata in apertura, quasi a lasciare intendere che la nuova ‘relazione’ sia stata da lei benedetta. “Ci ha raggiunto Mauro Corona con il permesso di Bianca Berlinguer”, esordisce la conduttrice. “Ci ha dato il permesso Bianchina”.

L’alpinista, collegato da casa sua, sorride: “Stavo appunto per chiamarla Bianchina, mi scusi”. Pronta a quel punto la controreplica scherzosa della Palombelli: “Mi sono vestita di bianco, potevo confondere le acque. Bianca ama molto le giacche bianche. La salutiamo naturalmente”.

Nei giorni in cui Striscia la Notizia manda avanti la campagna in difesa dello scrittore, con chiare accuse al direttore di Rai3 Franco Di Mare, considerato l’artefice dell’allontanamento, Corona trova le porte aperte proprio a Mediaset dove, di tanto in tanto, torna ad accennare alla precedente esperienza parlando senza troppi giri di parole di “epurazione”.

Gli spettatori, ad ogni modo, notano una evidente metamorfosi sia sul fronte dei toni che dell’approccio. Se a Cartabianca la formula vincente era rappresentata dal contrasto con la Berlinguer, a Stasera Italia l’ospite appare misurato, riflessivo, quasi ‘scarico’, con l’aggiunta di una durata ridotta al quarto d’ora, rispetto ad una copertura ai tempi di Rai3 che poteva toccare addirittura i 50 minuti, con tanto di ‘rientri’ a puntata in corso.

“Torni a trovarci, chiederemo il permesso come sempre alla sua Bianchina”, dice in conclusione la Palombelli. La sensazione generalizzata è quella di una provvisorietà nell’attesa del gran ritorno auspicato dallo stesso Corona e dalla Berlinguer che però rischia di rimanere un’illusione.