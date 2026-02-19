Maurizio Crozza, nei panni di Aldo Cazzullo, “boccia” la telecronaca di Paolo Petrecca: la parodia diventa un cult | VIDEO

Maurizio Crozza sta per tornare con Fratelli di Crozza sul Nove. Il promo che dà l’appuntamento al 6 marzo 2026 è già un cult: il noto comico, nei panni di Cazzullo, scherza sulla telecronaca di Paolo Petrecca durante Milano-Cortina.

Maurizio Crozza resta sul pezzo. Il prossimo 6 marzo 2026 tornano le puntate di Fratelli di Crozza, nota trasmissione in onda sul Nove ogni venerdì, e sono partiti i consueti spot promozionali che anticipano l’evento. Nel caso del comico, tuttavia, non sono semplici spot: si tratta di parodie che riassumono i fatti principali della settimana o del mese. Il caso televisivo per eccellenza, nell’ultimo periodo, riguarda l’ex Direttore di Rai Sport Paolo Petrecca.

Crozza non solo cavalca l’appeal mediatico che la telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ha suscitato, ma trova addirittura la forza e l’originalità di scherzarci su. Un sorriso amaro il suo, ma Maurizio Crozza ha sempre utilizzato la satira pungente per fare la differenza. Dunque, il celebre comico – per lanciare la propria trasmissione – diventa Aldo Cazzullo e il noto contenitore che vede protagonista il giornalista da Una Giornata Particolare diventa Una Ca**ata Particolare.

Maurizio Crozza sul caso Petrecca

Il video parodia già spopola sui social e in televisione. Non è la prima volta che Crozza si distingue in tal senso: le sue maschere parodistiche sono sempre di un certo livello. Standard che verrà alzato ulteriormente con il ritorno della trasmissione Fratelli di Crozza, la quale – anche in replica – ha sempre ottenuto ottimi risultati. Crozza si conferma uno dei veterani della Warner Bros Discovery sul piano televisivo. L’altro, pur essendoci da relativamente poco tempo, è Fabio Fazio.

Insieme trainano fasce importanti di pubblico che passano al Nove ogni volta che entrambi tornano in onda. Il comico si prende, con merito e capacità, attestati di stima e consensi anche da parte della critica. Il suo programma, infatti, riesce quasi sempre a mettere d’accordo tutti. Persino coloro che si vedono parodiati, magari se la prendono inizialmente.

Torna la satira sul Nove

Poi, però, non possono fare a meno di riconoscere la capacità dell’interprete ligure. Crozza riesce sempre a trovare, nei suoi personaggi, una caratterizzazione autentica e profondamente originale. Questo rimane un punto di forza su cui la Warner Bros Discovery continua a scommettere. Lo spot sul caso Petrecca è l’ennesima conferma di come la satira sia importante purché libera e pungente. Prerogative che Crozza sottolinea in ogni tipo di esibizione.