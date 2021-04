Maurizio Costanzo show: Matteo Salvini alla quinta puntata

Sarà il leader della Lega Matteo Savini l’ospite dell’Uno contro tutti nella quinta puntata del Maurizio Costanzo show in onda mercoledì in seconda serata su Canale 5. Il programma leader di ascolti della seconda serata del mercoledì diretto e condotto da Maurizio Costanzo da dunque voce e spazio ad uno dei personaggi dell’agone politico attuale più chiacchierato sui media. Salvini infatti è, come noto, stato rinviato a giudizio recentemente nel processo Open Arms. Il capo della Lega dovrà presentarsi davanti ai giudici il prossimo mese di settembre per difendersi dall’accusa di sequestro di persona per i fatti risalenti all’agosto del 2019, quando nelle vesti di Ministro dell’Interno, avrebbe impedito lo sbarco di 147 persone.

Un ospite dunque di stretta attualità quello che presenterà al suo affezionato pubblico Maurizio Costanzo nella puntata numero cinque del suo prestigioso programma. Ad interrogare Matteo Salvini nella porzione dell’uno contro tutti della prossima puntata del Maurizio Costanzo show -oltre al conduttore- ci sarà un parterre di giornalisti ed opinionisti di cui siamo in grado di anticipare i nomi.

Si parte dalla giornalista e saggista, oltre che opinionista di tante trasmissioni Mediaset Maria Giovanna Maglie, che non ha mai fatto mistero delle sue simpatie per il leader della Lega Salvini. Poi ci sarà il vice direttore del quotidiano La Verità Francesco Borgonovo, quindi il direttore del quotidiano Il Riformista Piero Sansonetti. Ad interrogare Salvini poi ci saranno anche la giornalista del Foglio Annalisa Chirico, l’opinionista e scrittore Giampiero Mughini, la showgirl e opinionista Alba Parietti e la giornalista di Tiscali e del Riformista Claudia Fusani.

Si prospetta dunque una puntata di grande interesse politico quella di mercoledì sera del Maurizio Costanzo show con l’Uno contro tutti di Matteo Salvini. Appuntamento dunque con questo e ovviamente molto altro, mercoledì in seconda serata su Canale 5 con la quinta emissione del Maurizio Costanzo show.