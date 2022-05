Fabio Fazio alla fine manterrà la promessa e parteciperà all’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. Il conduttore sarà in collegamento, proprio come assicurò a Maurizio Costanzo lo scorso 27 febbraio, quando il giornalista fu ospite a Che tempo che fa.

“Ad aprile comincio la quarantesima edizione del programma, posso averti in collegamento?”, gli chiese Costanzo. “Con grande piacere – rispose Fazio – in collegamento non ho il patema d’animo. Sono un ospite pessimo, ma lo faccio volentieri”. A lui Costanzo mostrerà alcuni filmati, tra cui la prima volta in cui intervenne in trasmissione.

Sul palco del Parioli, invece, ci saranno Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera, Barbara Palombelli, Piero Chiambretti, Stefano De Martino, Giovanna Ralli, Maria Monsè, Pio e Amedeo, il capo della Polizia Franco Gabrielli, il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia, la ‘bonas’ di Avanti un altro Sara Croce e Giuseppe Cruciani, che sarà protagonista con la sua tradizionale lavagna.

Se Fazio rispetterà il ‘patto’, lo stesso non accadrà con Teo Teocoli. L’attore, ospite più di un mese fa a Domenica In, aveva raccontato di alcune frizioni avute con Costanzo nel corso della carriera. Mara Venier a quel punto telefonò in diretta allo stesso Costanzo, che espresse stima nei confronti del comico invitandolo ufficialmente al Parioli. Teocoli annuì, promettendo la presenza: “Ci vado volentieri. Questa cosa con Maurizio mi risolleva moltissimo, mi dà tanta gioia e mi rinforza”.

I successivi contatti, tuttavia, non sarebbero andati a buon fine, come svelato da Costanzo a R101. “Era stata fissata una data per Teocoli e lui non è venuto. Forse sarà rimasto imbrigliato a Domenica In, forse scappa con la Venier, forse Celentano gli ha detto di non muoversi, chi può dirlo. Ma che te lamenti che poi non vieni?”.