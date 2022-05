Dopo l’intervista a Belve di settimana scorsa, Teo Teocoli oggi è tornato nuovamente in tv, ospite di Mara Venier a Domenica In. Nel corso della chiacchierata Teocoli ha detto di notare di essere poco ricordato in tv per quello che ha fatto, citando ad esempio un’occasione in cui Maurizio Costanzo parlando di Mai dire gol sembrava averlo trascurato:

Nel film di Costanzo L’alfabeto di Costanzo lui parla di Mai dire gol e parla di tutti i personaggi di Mai dire gol. A me mi ha messo terzultimo. “E poi c’è pure Teocoli”. Allora l’intervistatore ha detto: “Beh Teo, un grande…”. “No, Teocoli lasciamo perdere”. No so perché, anzi lo so. Perché non sono andato a fare da lui Buona Domenica. Incontrai Fiorello che l’aveva fatto l’anno prima: mi aveva detto che aveva faticato tantissimo.

Mara Venier si è detta allora disponibile ad accogliere in diretta una chiamata di Maurizio Costanzo, chiamata però che non è arrivata alla fine per sponte del conduttore, ma della stessa Venier che ha deciso di telefonarlo in diretta. Costanzo come prima cosa ha tenuto a precisare di non aver nulla di personale contro Teocoli e si è detto dispiaciuto per non aver detto “le cose giuste” nel programma citato in precedenza dall’attore. Ha poi proseguito:

La mia stima è assoluta. È stato un bravo attore, leggermente sfortunato.

Mara Venier, ospite del primo appuntamento della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show, ha chiesto quindi al conduttore se lo avrebbe invitato nel suo programma. Ecco la risposta di Costanzo:

Lo invito. Lo faccio invitare nelle terza o quarta puntata. Ti aspetto Teo.

Teocoli ha prontamente accettato l’invito arrivato in diretta e ha commentato così:

Questa cosa con Maurizio mi risolleva moltissimo e mi da tanta gioia e mi rinforza.

Teo Teocoli dovrebbe essere così uno degli ospiti che saliranno sul palco del teatro Parioli nei prossimi appuntamenti del Maurizio Costanzo Show.