Maurizio Costanzo show 2022 e gli ospiti della terza puntata

Mercoledì 11 maggio in seconda serata su Canale 5 torna l’appuntamento con il Maurizio Costanzo show giunto alla sua terza puntata di questa specialissima edizione, quella del quarantennale. Vediamo insieme chi sono gli ospiti e i protagonisti della prossima puntata del primo talk show della televisione italiana, dopo la spumeggiante puntata della scorsa settimana, culminata con la nota lite fra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi.

Si parte da due protagonisti dell’ultima edizione del Grande fratello vip, la numero sei, condotta e diretta da Alfonso Signorini, due persone che sono diventate amiche anche al di fuori del piccolo schermo. Il primo è Aldo Montano, l’ex schermidore e campione olimpico, vincitore nell’ultima Olimpiade tenutasi a Tokyo la scorsa estate di una medaglia d’argento nella Sciabola maschile a squadre. Il secondo è Manuel Bortuzzo, pure lui fra i protagonisti del Grande fratello vip 6 e la cui storia, raccontata da lui stesso nel libro “Rinascere” è stata tradotta in un film per la tv trasmesso domenica sera da Rai1.

Ospite poi di Costanzo nella puntata di mercoledì del suo show il conduttore televisivo Enrico Papi, reduce dal flop di Big show, quindi l’attrice Giovanna Ralli, che ha da poco ricevuto il David di Donatello alla carriera. In teatro poi un’icona degli anni ottanta, un personaggio che quando appare in televisione lascia sempre qualcosa dietro di se, ovvero Amanda Lear. Ospite anche la conduttrice Paola Barale che fece con Costanzo, come del resto lo stesso Enrico Papi il varietà della domenica pomeriggio di Canale 5 Buona domenica.

Fra gli altri ospiti della terza puntata del Maurizio Costanzo show segnaliamo l’attore Lino Banfi, i cantanti Roby Facchinetti e Arisa e il conduttore Alessio Sakara. Dunque tutto questo e molto altro mercoledì sera in seconda serata su Canale 5 per la puntata numero tre dell’edizione del quarantennale del Maurizio Costanzo show.