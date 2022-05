E’ già tempo di una nuova puntata dell’edizione del quarantennale del Maurizio Costanzo show, il primo talk show della televisione italiana, ideato, diretto e condotto da Maurizio Costanzo. Mercoledì 25 maggio, subito dopo la seconda puntata della fortunata fiction Giustizia per tutti con Raoul Bova, l’appuntamento è fissato con la puntata numero cinque di questo talk show e vediamo insieme chi saranno gli ospiti di questo prestigioso programma della seconda serata di Canale 5. Si parte dallo sport con lo storico campione italiano di tennis Adriano Panatta, di cui proprio in questo periodo sta andando in onda su Sky Documentaries e Now Tv il film “La squadra” che racconta la storica vittoria dell’Italia nella Coppa Davis, era il 1976.

La comicità nella puntata del Costanzo show di mercoledì sera sarà rappresentata da Enrico Brignano, mentre il mondo delle sette note sarà rappresentato dal cantautore Tommaso Paradiso e dai Ricchi e poveri, ovvero Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Ospite poi pure Giorgia Venturini, personaggio televisivo di lungo corso ormai e conduttrice di X Style su Canale 5. Da Costanzo anche il conduttore televisivo e direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus, la showgirl Manila Nazzaro e con la sua ormai inseparabile lavagna dei buoni e dei cattivi Giuseppe Cruciani. Presenti sul palco anche Sara Croce ed il cardiochirurgo Alessandro Castiglioni.

Ospite di Maurizio Costanzo anche l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro Nicola Gratteri che lo scorso 4 maggio nella votazione del Consiglio Superiore della Magistratura per l’elezione del nuovo Procuratore Nazionale Antimafia è stato superato da Gianni Melillo, capo della procura di Napoli. Ed a proposito di mafia, nella serata si parlerà anche del trentennale della Strage di Capaci dove fu ucciso Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Mortinaro. Verranno riproposti alcuni riflessi filmati delle puntate del Costanzo show in cui fu ospite Giovanni Falcone.

Appuntamento dunque a mercoledì alle ore 23:50 su Canale 5, subito dopo la seconda puntata di Giustizia per tutti con la quinta puntata del Maurizio Costanzo show 2022.