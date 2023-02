Puntata speciale oggi 26 febbraio 2023 per Domenica IN, una commossa Mara Venier ha dedicato gran parte del suo programma alla memoria di Maurizio Costanzo scomparso venerdì 24 all’età di 84 anni.

In questi giorni su TvBlog abbiamo raccolto tanti ricordi degli amici e dei colleghi che hanno affiancato il giornalista e conduttore.

Tra chi ha conosciuto Costanzo è arrivato il ricordo di Maria Falcone. La sorella del magistrato Giovanni Falcone è intervenuta in collegamento telefonico con ‘Domenica In’ durante lo spazio dedicato al ricordo del grande Maurizio Costanzo: “Non potevo mancare perché volevo soltanto dire ‘Grazie’ a Maurizio Costanzo. Grazie anche da tutta la società civile, perchè nessuno ancora oggi si rende conto di quello che ha fatto Costanzo nella lotta contro la mafia. Lui rappresentava una tappa fondamentale con quelle trasmissioni di cui avete già visto alcuni filmati. Con quelle trasmissioni fece capire alla gente cos’era la mafia e la mafia da quel momento iniziò a morire perchè inizio a perdere quel consenso che gli veniva dall’essere accettata dalla società, invece Costanzo fece comprendere che cos’era grazie anche alle parole di Giovanni e quindi io gli devo un grazie grandissimo.”

Mara Venier e Maria Falcone hanno approfittato per ricordare la serata del 1991 in cui Maurizio Costanzo, in diretta televisiva al Teatro Parioli in una puntata del suo show, bruciò una maglietta con su scritto “Mafia made in italy“. Un gesto contro la mafia rimasto nella storia del piccolo schermo, talmente rumoroso che due anni dopo, quando Costanzo scampò miracolosamente all’esplosione di un’autobomba in via Fauro, si disse che la mafia volesse punirlo anche per quella trasmissione.

Costanzo durante L’intervista del 2017, nella puntata in cui fu ospite Maria de Filippi, disse: “Quella sera in ambienti mafiosi si condannò quel gesto”.

Credits: Video tratto dalla puntata di domenica 26 febbraio 2022 disponibile online su Rai Play.