Tra i piccoli appuntamenti tradizionali natalizi, per quanto riguarda, ovviamente, il piccolo schermo, non poteva mancare Maurizio Battista. Anche quest’anno, quindi, il popolare comico romano risponderà presente con una prima serata che andrà in onda questa sera, 27 dicembre 2020, su Italia 1, dal titolo 30 Anni e non li dimostra.

Questa sera, a partire dalle ore 21:20, quindi, andrà in onda uno spettacolo teatrale che Maurizio Battista ha tenuto al Teatro Olimpico di Roma per festeggiare, come si può evincere dal titolo, i suoi trent’anni di carriera.

Nei monologhi presenti in 30 Anni e non li dimostra, con il suo stile ormai noto, Maurizio Battista racconterà l’Italia degli ultimi tre decenni, soffermandosi su più aspetti della vita di tutti i giorni: i rapporti personali, la musica, i giochi, la tecnologia. Attraverso i vari cambiamenti epocali e confrontando i propri ricordi personali con quelli degli altri, Battista cercherà di capire, attraverso la propria ironia, se la società di oggi si è evoluta o involuta rispetto agli anni passati.

Come già scritto, Maurizio Battista si ritaglia, da qualche anno, un proprio spazio nel palinsesto natalizio. L’anno scorso, su Rai 2, andò in onda lo show Natale a casa Battista. Nel 2018, sempre durante l’ultima settimana dell’anno, venne trasmesso lo show Io sono Battista. I suoi spettacoli teatrali più conosciuti, inoltre, vengono replicati spesso sul canale di ViacomCBS, disponibile su Sky, Comedy Central.

Per quanto riguarda il 2020, Maurizio Battista si è reinventato con il programma Poco di Tanto, uno show vintage, non interamente comico, caratterizzato dai classici monologhi del comico romano, da materiale d’archivio riguardante gli anni ’60, ’70 e ’80, custodito dalle Teche Rai, e da interviste.

Un esperimento, nel quale abbiamo visto Maurizio Battista, per la prima volta, senza la possibilità di interagire con il pubblico per ovvi motivi (il programma è stato realizzato in pieno lockdown ed è andato in onda lo scorso maggio su Rai 2).