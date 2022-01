In principio era previsto che Federica Panicucci sarebbe tornata alla conduzione di Mattino Cinque solo da lunedì 7 febbraio. Quando però le carte in tavola sono cambiate e il suo ritorno è stato anticipato al 10 gennaio, si è deciso comunque che nulla sarebbe invece mutato per quanto riguarda Mattino Cinque News, lo spin off nato per coprire anche le settimane festive della programmazione di Canale 5.

Se infatti Federica Panicucci venerdì 10 dicembre ha lasciato il programma del mattino per dedicarsi esclusivamente agli impegni di prima serata con Concerto di Natale e Capodanno in musica, Francesco Vecchi è rimasto alla conduzione del programma, che però ha mutato al contempo titolo e studio, passando ad assumere la denominazione Mattino Cinque News e trasferendosi nello studio 15 di Cologno Monzese.

In molti quindi si sarebbero aspettati che con il rientro lunedì scorso di Federica Panicucci il programma, tornato anche nel periodo di garanzia, avrebbe assunto nuovamente il classico titolo, spogliandosi di quel News di troppo e di uno studio forse eccessivamente piccolo, condiviso ancora settimana scorsa con Pomeriggio Cinque News.

Mediaset, invece, a quanto apprendiamo, avrebbe deciso che Mattino Cinque manterrà la denominazione Mattino Cinque News fino al 4 febbraio, così come inizialmente previsto: di conseguenza non sarebbe previsto alcun cambiamento neanche per quanto riguarda lo studio da cui il programma va in onda.

Mentre quindi Barbara d’Urso già da oggi ha ripreso possesso del proprio studio, tornando alla conduzione di Pomeriggio Cinque, dopo che il programma era andato in onda nel periodo natalizio con il titolo Pomeriggio Cinque News dallo studio polifunzionale da cui vanno in onda Tg4, Studio Aperto e TgCom 24, Panicucci e Vecchi dovranno aspettare, salvo ulteriori cambiamenti, fino a lunedì 7 febbraio per riprendere la messa in onda dal proprio abituale studio, tornando così al tradizionale Mattino Cinque.