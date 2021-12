Non è Morning news, ma ci assomiglia parecchio il nuovo Mattino Cinque News in onda da questa mattina su Canale 5 con alla conduzione Francesco Vecchi, che ha salutato lo scorso venerdì Federica Panicucci che tornerà con lui alla guida del tradizionale Mattino Cinque a partire da lunedì 10 gennaio. Accendendo il televisore oggi su Canale 5 nell’orario che va dalle 8:40 alle 10:45 circa qualcuno avrà avuto sicuramente un dejà vu dei mesi estivi in cui a dare il buongiorno informativo sull’ammiraglia Mediaset era Simona Branchetti.

Quali sono le analogie? Innanzitutto Mattino Cinque News si è spostato nello studio 15 di Cologno Monzese diventato da due settimane il luogo da cui vanno in onda Tg4, Studio aperto, il notiziario di Sport Mediaset e tutte le trasmissioni di TgCom 24. Questo trasferimento ha così inevitabilmente comportato il simulcast con il canale all news Mediaset: quanto pesa questo sull’impostazione che ha assunto in questa nuova veste (anche scenografica dunque) Mattino Cinque?

Viene da dire parecchio, dato che i telespettatori si ritrovano di fronte per due ore a un rullo informativo fatto di collegamenti e aggiornamenti provenienti principalmente da Ravenusa, dove sabato sera è avvenuto il crollo di una palazzina in seguito a un’esplosione. Non manca ovviamente uno spazio dedicato al Covid, divenuto da ormai due anni piatto forte di tutti i talk.

Francesco Vecchi però si confronta principalmente con inviati e storie dal territorio, lasciando in secondo piano il dibattito in studio che di fatto prende vita solo sul tema Covid. Si vira quindi su un’impostazione asciutta ed essenziale, priva di quell’addomesticamento delle notizie e dei fatti che si è soliti conoscere nei programmi informativi del daytime: poco chiacchiericcio, pochi commenti superficiali e in eccesso.

In conclusione con Mattino Cinque News siamo di fronte a un’operazione di pulizia di tanti eccessi che porta con sé la cronaca in tv – e anche il racconto del Grande Fratello Vip è molto “asciugato” rispetto ai roboanti talk, guidati però da Federica Panicucci, che si era abituati a vedere proprio nello stesso programma. Francesco Vecchi si muove agilmente in questo spazio a lui affidato e lo fa con la forza di numeri sempre più incoraggianti e positivi per il mattino di Canale 5, che da settimane mette in difficoltà le trasmissioni di Rai 1, da Unomattina a Storie italiane. Questa nuova formula varata per il periodo festivo funzionerà allo stesso modo? All’Auditel l’ardua sentenza.