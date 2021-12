A inizio dicembre Mediaset, con un comunicato ufficiale, aveva annunciato la nascita di due nuove trasmissioni nel periodo natalizio:

Videonews – con un importante sforzo giornalistico e produttivo – accende due nuove trasmissioni: “Mattino Cinque News”, condotto da Francesco Vecchi dal 13 dicembre al 4 febbraio, e “Pomeriggio Cinque News”, affidato a Simona Branchetti dal 20 dicembre al 14 gennaio. Al termine del periodo festivo, i due programmi riprenderanno con le formule e le conduzioni attuali.

Una comunicazione che significava la seguente cosa: Federica Panicucci tornerà a Mattino Cinque il 7 febbraio, Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque il 17 gennaio.

Grazie al mio meraviglioso pubblico per seguirmi sempre così numeroso a @mattino5 ! Ci vediamo il 10 gennaio!♥️ — Federica Panicucci (@fede_panicucci) December 11, 2021

Ieri però è arrivato il ‘colpo di scena’, con la Panicucci che in diretta ha fatto sapere che tornerà alla conduzione di Mattino Cinque già dal 10 gennaio, smentendo, di fatto, la comunicazione ufficiale dell’azienda per la quale lavora.

Qual è la verità? Secondo quanto apprende TvBlog, la situazione al momento è la seguente: Federica Panicucci rientrerà a Mattino Cinque, al fianco di Francesco Vecchi, lunedì 10 gennaio, cioè in anticipo rispetto a quanto previsto. Il cambio di rotta è dovuto sostanzialmente ad una circostanza: la conduttrice quasi sicuramente non sarà alla guida della nuova edizione de La Pupa e il secchione, come invece era stato deciso nelle scorse settimane da Mediaset. Al suo posto, molto probabilmente al timone della trasmissione di Italia 1 ci sarà Barbara d’Urso, che dunque sembrerebbe vicina al ritorno in prima serata, dopo la chiusura di Live – Non è la d’Urso.

Ecco spiegato il motivo del rientro anticipato nel contenitore mattutino di Canale 5. A ciò si aggiunga che la Panicucci sarà la conduttrice del Concerto di Natale in Vaticano (24 dicembre) e di Capodanno in Musica (31 dicembre), entrambi in onda in prime time su Canale 5.

Questo è quanto. Salvo colpi di scena, assolutamente da non escludere dalle parti di Mediaset.