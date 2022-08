Figuraccia per due concorrenti di Matrimonio a Prima Vista Italia, docu-reality trasmesso in streaming da Discovery + e in chiaro da Real Time nel quale vengono formate tre coppie che si dicono di sì sulla base delle affinità psicologiche rilevate da uno staff di esperti.

Lucas e Carolina, tra i partecipanti al programma, sono stati scoperti dagli autori del programma mentre si mettevano d’accordo per sfruttare la propria visibilità dopo la messa in onda. I due a quanto pare non devono essersi piaciuti più di tanto, quindi hanno cercato invano di rigirare la situazione a loro favore.

Una mossa inutile quanto ingenua dato che un’autrice è subito intervenuta:

“Ragazzi, che stavate bisbigliando? Sappiate che questo cambierà inevitabilmente il vostro percorso”.

Un vero e proprio tentativo di truffa sventato dall’equipe della trasmissione da parte dello storico dell’arte di Castiglione delle Stiviere e della barista di Verona. Il canale Youtube di Discovery + non ha esitato a pubblicare l’audio della conversazione tra i due.

In particolare, nella registrazione si sente chiaramente Carolina dire a Lucas che avendo lui come scopo la visibilità, sarebbe stato giusto mettersi d’accordo (“Io non riesco proprio a fingere o accordarci per qualcosa, cioè io non ce la posso fare“). Il ragazzo dal canto suo la invita a essere se stessa, come una concorrente qualunque di Miss Italia. Qualche minuto dopo arriva l’intervento dell’autrice; il video riporta la scritta “I ragazzi non sanno che i microfoni sono accesi“.

Al di là del fattaccio, Matrimonio a Prima Vista Italia rimane uno dei docu-reality più interessanti in circolazione, sebbene il team di esperti abbia visto scoppiare quasi tutte le coppie al termine del programma o qualche tempo dopo.

Inoltre, qualche tempo fa fece polemica a Tv Talk la dichiarazione di una degli esperti di Matrimonio a prima vista Italia, la sessuologa Nada Loffredi, che commentò l’assenza di coppie gay a causa dei troppi pregiudizi.