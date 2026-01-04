Matrimonio a Prima Vista 16: coppie, quando debutta, anticipazioni. Tutto sulla nuova edizione del format

Il 2026 di Real Time si apre con la nuova edizione di Matrimonio a prima vista, il reality dedicato all’amore in cui i protagonisti sono degli sconosciuti che, affidandosi a dei professionisti, accettano di sposare, totalmente al buio, la persona che è considerata più compatibile al loro carattere e al loro stile di vita. Giunto alla sedicesima edizione, il reality di Real Time continua ad ottenere un grandissimo successo.

Nelle nuove puntate, tre nuove coppie convoleranno a nozze sotto gli occhi di parenti e amici per poi affrontare le varie fasi previste dal programma come il viaggio di notte, la convivenza fino alla decisione finale se restare insieme o divorziare. I sei nuovi protagonisti si incontreranno per la prima volta il giorno del matrimonio dopo essere stati messi insieme dal cast degli esperti formato da Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante,

Anticipazioni Matrimonio a Prima vista 16: dalle coppie al numero di puntate

La prima puntata di Matrimonio a Prima vista 16 andrà in onda, in prima serata su Real Time, mercoledì 7 gennaio. Nel corso del primo appuntamento, saranno celebrati i matrimoni. I primi a pronunciare il fatidico sì saranno Federico Cortinovis, warehouse manager di Stezzano, e Marina Bernardi, receptionist di Rimini.

Prima di incontrarsi, entrambi parlano con i rispettivi amici svelando sogni e aspettative: Federico sogna di avere una moglie che, fisicamente, ricordi Lara Croft mentre Marina immagina il futuro marito super nervoso mentre attende l’ora delle notte. Dopo il sì, Federico e Marina voleranno a Sharm El Sheikh dove emergeranno le prime incomprensioni caratteriali

La seconda coppia che convolerà a nozze sarà quella della logopedista Linda Manzoni, residente a Verderio, e dell’operaio Andrea Torreggiani, che vive a Muggiò. Per Linda, tuttavia, il giorno del matrimonio sarà particolarmente difficile perché il patrigno non condividerà la sua scelta e annuncerà che non sarà presente alle nozze. Anche la madre non nasconderà la propria contrarietà ma deciderà comunque di restarle accanto. Linda non resta particolarmente colpita dall’aspetto fisico del marito ma decide di tuffarsi a capofitto nel matrimonio godendosi prima di tutto il viaggio di nozze a Rodi, in Grecia.

L’ultima coppia che si sposerà sarà quella della tanatoesteta genovese Irene Mele e l’operaio di Voghera Andrea Disisto con quest’ultimo che si definisce il “Bridget Jones” della sua comitiva di amici. Le puntate della nuova edizione di Matrimonio a prima vista 16 sono complessivamente 9 e l’ultimo appuntamento durante il quale si scopre cos’è successo dopo la decisione finale andrà in onda il 25 febbraio 2026 contemporaneamente alla seconda serata del Festival di Sanremo 2026.