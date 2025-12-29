Sanremo 2026, caccia ai biglietti: dove acquistarli e come non perdere il click day

Il Festival di Sanremo è tra le manifestazioni più amate dagli italiani, una vera istituzione che coinvolge un pubblico molto vasto che non manca all’appuntamento annuale. La 76esima edizione sicuramente replicherà il successo di quelle che l’hanno preceduta: prima Amadeus e oggi Carlo Conti hanno reso la kermesse ancora più attuale e contemporanea. Per queste ragioni sono tanti coloro che vorrebbero assistere allo spettacolo dal vivo, e conquistare un posto all’Ariston.

Ogni edizione del Festival di Sanremo porta con sé tante sorprese e sicuramente la prossima non sarà da meno. Conti ha prima condiviso le novità riguardo al regolamento, ha poi reso noti i nomi dei big in gara e i titoli delle loro canzoni e recentemente è stato decretato il giovane che si esibirà all’Ariston. Inoltre è importante ricordare che la storica kermesse non è solo un evento musicale, ma anche un’occasione per vedere in azione i migliori artisti italiani e stranieri.

Di conseguenza la competizione sarà come sempre molto alta, con artisti che si sfideranno per conquistare il pubblico e la giuria. Il Festival 2026 è entrato nel vivo, anche se mancano da definire ancora diversi dettagli: dagli ospiti ai co-conduttori che affiancheranno il direttore artistico. Il toto nomi è in corso da diversi giorni, e i rumors sono diversi, ma non tutti accreditati.

Sanremo 2026 live: dove e come acquistare i biglietti per l’Ariston

Tutti coloro che desiderano vedere il Festival di Sanremo 2026 live, potranno acquistare i biglietti su Vivaticket dalle 9 del mattino del 22 dicembre fino al al l’8 gennaio 2026 alle ore 18. I prezzi variano in base alla serata e al posto a sedere scelto. L’acquisto non è automatico. Occorre registrarsi nei tempi e modi indicati, e una volta completata correttamente la procedura il software sceglierà a caso, alla presenza di un notaio, gli utenti più fortunati.

Un sistema ritenuto equo visto che i posti sono limitati e la richiesta altissima. Va ricordato che la registrazione deve essere fatta correttamente, vanno seguiti tutti gli step richiesti indicando le informazioni anagrafiche e inserendo un documento. Ovviamente non è rappresentativa dell’acquisto del biglietto, ma permette solo di partecipare all’estrazione.

Sanremo 2026, acquisto e costo dei biglietti

Una volta terminata la registrazione nel rispetto di tutti i dettami si potrà partecipare all’estrazione. Dal 15 gennaio 2026 e fino al 3 febbraio 2026 verranno selezionati gli utenti fortunati, che riceveranno un’email dal portale. L’email conterrà tutte le indicazioni per procedere all’acquisto. Ad oggi i costi dei biglietti non sono stati rivelati, è noto che sono diversi a seconda della sezione e dell’area del teatro. Tuttavia basta ricordare che lo scorso anno il minimo era 110 euro mentre il massimo per un posto dell’ultima serata era di 730 euro.

In attesa del Festival di Sanremo 2026, gli appassionati di musica e spettacolo possono già iniziare a contare i giorni fino all’inizio di questo evento unico e indimenticabile. Con le sue esibizioni eccezionali, la competizione accesa e l’atmosfera elettrica, anche quest’anno la kermesse promette di essere, un’esperienza da non perdere.