Su Instagram l’attrice rivela un incidente che la costringerà a stare a letto per qualche tempo. In attesa di Doc 4 (le cui riprese cominceranno nel 2025) possiamo rivederla in Di Padre in Figlia

Matilde Gioli, incidente per l’attrice (ma Doc 4 non è a rischio)

“Starò a riposo per un po’. Se vi va scrivetemi titoli di libri e film preferiti”: così Matilde Gioli, con una serie di immagini pubblicate su Instagram, racconta la disavventura che l’ha vista protagonista nei giorni scorsi e che l’ha costretta a letto con una gamba ingessata. Tra le immagini pubblicate dall’attrice, anche una radiografia della sua gamba in cui si possono contare sette viti.

Cosa è successo a Matilde Gioli?

L’attrice non svela cosa le sia accaduto, ma ha voluto comunque condividere con i suoi follower questa spiacevole esperienza, rassicurando tutti di stare bene e di avere bisogno di un po’ di riposo forzato. Nelle sue stories, tra l’altro, pubblica anche un post con una citazione:

“A volte Dio distrugge i tuoi piani prima che i tuoi piani ti distruggano”.

Un modo, questo, per sdrammatizzare la situazione, ma anche per lasciare intendere che i progetti che Gioli avrebbe dovuto affrontare nelle prossime settimane dovranno inevitabilmente aspettare. Per quanto riguarda i motivi dell’infortunio, restano da fare le ipotesi. Tra le più frequenti, quella di un incidente a cavallo, considerata la passione di Gioli per l’equitazione.

Matilde Gioli sarà in Doc 4?

L’incidente di Matilde Gioli avrà degli effetti sulle riprese di Doc – Nelle tue mani 4? Con ogni probabilità no: le riprese della quarta stagione del medical drama di successo di Rai 1 di cui Gioli fa parte del cast fin dalla prima stagione cominceranno nella primavera 2025 per una messa in onda nel 2026. Per allora, Gioli dovrebbe aver ripreso regolarmente tutte le sue attività e quindi dovrebbe essere pronta a tornare sul set della fiction.

Non è detto, però, che la sua Giulia sarà ancora a Milano: come visto nel finale della terza stagione, alla dottoressa Giordano è stato offerto il ruolo di Primario di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano, dopo che il protagonista Andrea (Luca Argentero) si è dimesso per prendersi una pausa dal lavoro e stare vicino ad Agnese (Sara Lazzaro), che deve affrontare la recidive di un tumore. Al tempo stesso, però, a Giulia è stato offerto anche un altro importante posto, a Roma: dovrà quindi decidere se restare a Milano o cambiare vita. Una scelta che aprirà la quarta stagione di Doc.

Matilde Gioli in Di Padre in Figlia

Nell’attesa di rivederla in Doc, possiamo trovare Matilde Gioli nel cast della miniserie Di Padre in Figlia, che sarebbe dovuta andare in replica su Rai 1 in queste settimane, ma è sparita dai palinsesti dopo lo slittamento della prima puntata per l’omaggio ad Alain Delon, ma che è disponibile su RaiPlay. La fiction, andata in onda nel 2017, rappresenta il primo impegno di Gioli nella lunga serialità.

Nei quattro episodi della fiction ambientata a Bassano del Grappa tra gli anni Sessanta ed Ottana l’attrice interpreta Elena Franza, una delle figlie del protagonista Giovanni (Alessio Boni). Nell’arco della storia, Elena rimane incita molto giovane di Filippo (Domenico Diele), figlio del sindaco. Nel corso della storia Elena si trasferisce a Milano dove lavora come modella ed è tra le prime persone a scoprire il segreto dei genitori Giovanni e Franca (Stefania Rocca).