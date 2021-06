MasterChef Italia 2021, iniziate le riprese della nuova edizione

Uno scatto postato da Bruno Barbieri sui suoi social conferma l’inizio delle riprese della nuova stagione di MasterChef Italia.

Il cooking talent show di Sky Uno, quindi, si preparara a confezionare le sue nuove puntate, come al solito registrate in estate per essere trasmesse in inverno. Se la tradizione dovesse essere rispettata anche quest’anno l’undicesima edizione di MasterChef Italia dovrebbe debuttare a metà dicembre, tra giovedì 16 e il 23, per farsi trovare sotto l’albero di Natale degli abbonati Sky.

La squadra di MasterChef è quindi pronta ad accogliere nuovi aspiranti chef: come sempre i primi appuntamenti saranno dedicati ai casting e alla selezione della MasterClass, tra grembiuli bianchi da conquistare e sfide per determinare chi potrà conquistare il montepremi, l’opportunità di pubblicare un proprio libro di ricette e il titolo di undicesimo MasterChef d’Italia. Vedremo se ci saranno novità nella costruzione dei casting, visto che le norme anti-Covid lo scorso anno determinarono qualche variazione, e se quest’anno il format tornerà a fare esterne all’estero: intanto resta confermata la giuria, composta dal già citato Bruno Barbieri, da Antonino Cannavacciuolo e dall’ormai non più ‘recluta’ Giorgio Locatelli.

Nuove sfide, quindi, per i concorrenti, per i giudici e anche per gli autori che negli ultimi due/tre anni sono riusciti a rinfrescare un programma che sembrava stanco e sempre più vittima di se stesso soprattutto grazie a un tris di giudici davvero equilibrato e affiatato, a un casting attento alle storie e alle abilità, non tanto ai casi umani, e a una narrazione meno tensiva e più giocosa. Ingredienti che hanno funzionato e che bisognerà continuare a dosare con maestria.

MasterChef Italia 11 ha attese alte da soddisfare: non sarà facile migliorare l’ottima performance del 2020, in un’edizione che sebbene condizionata dal Covid è stata gestita così bene sul piano narrativo e organizzativo da aver offerto nuove opportunità e non chiudersi in un recinto di limiti. E poi l’arco narrativo di Francesco Aquila, vincitore di MasterChef 2020, resta uno dei migliori della storia del programma.

Insomma, gli aspiranti concorrenti sono ai fornelli e i giudici all’assaggio: aspettiamo di essere davanti alla tv per seguire MasterChef Italia 11 su Sky.