MasterChef Italia 10 incorona il suo vincitore questa sera, giovedì 4 marzo, con la doppia puntata finale in onda dalle 21.15 su Sky Uno e NOW Tv. Una puntata che si scontra con la Serata Duetti e Cover di Sanremo 2021, la terza. Ma tanto mentre a MasterChef staranno proclamando il vincitore (intorno alle 24.45) a Sanremo staranno sì e no alla 13esima esibizione su 26. Se va bene.

C’è tutto il tempo, quindi, per seguire il doppio atto finale di questa edizione 2020-2021, una edizione in pandemia che ha saputo conquistare, raccontare, emozionare, divertire. In finale sono arrivati Antonio, Aquila, Irene e Monir. Ma vanno affrontati i momenti davvero decisivi che li separano dai 100.000 euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette, con Baldini&Castoldi.

Momento decisivo anche per i tre giudici, Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, cui spetterà la scelta finale, che arriverà solo dopo una serie densa di prove. Mai come quest’anno, però, si può dire che hanno vinto davvero tutti, l’intera MasterClass, la produzione e i giudici.

Si parte con uno Skill Test diviso in tre step ognuno dei quali prevede una possibilità di salvezza e la conquista della casacca con il proprio nome per accedere alla finalissima.

Per la battaglia finale arrivano in studio chef Chicco Cerea, tre stelle Michelin con il ristorante “da Vittorio” a Brusaporto (Bergamo), e Mauro Colagreco, chef numero uno al mondo nella classifica “50 Best Restaurants”, tre stelle Michelin con il suo “Mirazur” a Menton. Saranno solo due a presentare il proprio menù ai tre giudici. Uno solo sarà consacrato vincitore della decima edizione di MasterChef Italia.

MasterChef Italia 10, il format

MasterChefItalia è prodotto da EndemolShine Italy per Sky ed è scritto da Paola Papa e da Emiliano Eredia, Sonia Soldera, Ilaria Barosi, Alessandra Tomaselli, e con Luca Colocucci, Silvia Bizzotto, Francesca Valenti, Francesca Mazzantini, Anna Ferrajoli, Francesco Stefanucci, Maria Chiara Salvi, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli, scenografie Francesco Mari, con la regia di Umberto Spinazzola. MasterChef è basato su un format creato da FrancRoddam in associazione con Ziji Productions, distribuito da Banijay Group.

Come seguirlo in diretta e in live streaming

La decima edizione di MasterChef Italia è andata in onda ogni giovedì dal 17 dicembre 2020 alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, DTT 455) ed è disponibile on demand su Sky Go e in streaming su NOW TV.

MasterChef Italia 2020, second screen

