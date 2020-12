MasterChef Italia 2020 ha scelto i suoi 21 concorrenti: dopo tre puntate dedicate ai Live Cooking, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno scelto i 21 aspiranti chef che si daranno battaglia per conquistare il titolo di decimo MasterChef d’Italia, portare a casa i 100.000 euro in gettoni d’oro del premio e il proprio primo libro di ricette.

E allora conosciamoli questi 21 concorrenti di MasterChef Italia 2020. La più piccola ha 21 anni (la romana Irene, studentessa di design), il più grande ha 63 anni ed è davvero un personaggio, visto che parliamo di Max Alexander, giornalista e scrittore che arriva da Variety. La maggior parte dei concorrenti però si muove tra i tardi 20 e la metà dei 40 anni.

ALESSANDRA NIOI

29 anni – Elmas (CA) – Studentessa di Giurisprudenza

Alessandra la Sardegna ce l’ha nel sangue e il suo forte accento non smentisce le sue origini. Frizzante, motivata e con una ricca parlantina, sta finendo di studiare Giurisprudenza, mentre lavora part-time in uno studio medico con bambini autistici. Il suo sogno è aprire un ristorante ma anche lavorare al Tribunale dei minori per poter aiutare i più piccoli. Dopo la separazione dei suoi genitori, quando lei aveva solo 5 anni, il padre è stato assente per tanto tempo: è stato proprio grazie al suo riavvicinamento che Alessandra ha scoperto il suo amore per la cucina, una passione che condivide con lui. Ama azzardare in cucina, provocando spesso lo stupore nella madre. E’ entrata direttamente dopo il primo Live Cooking.

ANTONIO COLASANTO

25 anni – Novara – Dottorando in chimica alimentare

Ambizioso e competitivo, parla in modo forbito e ha alte mire nel mondo della ristorazione. È freddo e determinato, molto preparato nel suo campo. Il suo interesse per la cucina nasce dalla passione per la pesca, che pratica sin da piccolo con il papà. Anche all’università ha deciso di improntare il suo percorso di studi verso il settore alimentare, studiando chimica applicata all’alimentazione. Pensa di essere all’altezza di MasterChef Italia e gioca solo ed esclusivamente per vincere: «Non voglio giocare scorretto – dice lui – Ma gli avversari bisogna lavorarli ai fianchi, uno alla volta, per farli cadere da soli». E’ entrato direttamente dopo il primo Live Cooking.

AZZURRA D’ARPA

37 anni – Palermo – Croupier

Azzurra è diventata croupier sentendo la pubblicità di un corso alla radio, e questo è stato il suo primo amore. Ma subito dopo è arrivata la cucina, una passione che le hanno trasmesso la mamma e la nonna, insieme a una grande attenzione alla tradizione siciliana. È colta, intelligente e sicura di sé e non ha paura di mettersi in gioco. Sogna di aprire un food truck per far conoscere diversi piatti imparati e sperimentati in giro per il mondo, continuando a viaggiare. E’ entrata direttamente dopo il primo Live Cooking.

CAMILLA LAMPANI

35 anni – Albisola Superiore (SV) – Ex Barista

Le sue facce buffe, la «R» moscia e la sua grande ironia la rendono immediatamente simpatica a tutti. Passa intere giornate a cucinare e sperimentare accostamenti e tecniche. Le sue basi sono solide, conosce salse, impasti e terminologie. Ha perso il suo lavoro da barista a causa della pandemia di Covid e ha quindi scelto di combattere per realizzare il suo sogno: aprire un home restaurant curato, per offrire piatti con abbinamenti inusuali e ricette della tradizione rivisitate. È pronta a mettersi in gioco a MasterChef per vincere usando le critiche come spinta per superare i propri limiti. Ma è la prima a lasciare la MasterClass: Camilla è la prima eliminata di MasterChef Italia 2020.

CRISTIANO CAVOLINI

46 anni – Bologna – Operaio

Autoironico, dolce, emotivo ma anche fumantino. Cristiano è sposato con Gianluca dall’anno scorso: è sicuro di avert rovato l’anima gemella, ma ora vuole trovare l’altro amore della sua vita, la cucina. Da 31 lunghissimi anni lavora come saldatore all’interno della stessa officina meccanica ed è stufo di vivere una vita che non gli appartiene. La sua cucina ha una forte impronta romagnola, è casalinga e dai sapori autentici: il suo idolo, non a caso, è lo Chef Bruno Barbieri. Sognava di partecipare a MasterChef Italia per cambiare e rivoluzionare totalmente la sua vita lavorativa in cui al momento non si riconosce più.

DAIANA MELI

32 anni – Catania – Avvocato

Determinata, viziata, non le piace ricevere dei no. Nonostante la sua carriera di avvocato sia ancora agli inizi, Daiana sente di volersi dedicare alla sua vera passione, la cucina. Il suo fan numero uno è il suo fidanzato con cui sta da quando aveva 14 anni; i suoi genitori, invece, non sono favorevoli al suo cambio di vita ma a lei non importa: voleva a tutti i costi partecipare a MasterChef Italia. Vuole aprire un ristorante dove dedicarsi ad una cucina tradizionale siciliana ma rivisitata. Su di lei aveva scommesso Cannavacciuolo, firmandole il Grembiule grigio. Ha superato la sfida dei ‘preferiti’ insieme a Eduard e Monir: in pratica i tre preferiti conquistano tutti il Grembiule Bianco.

EDUARD LORA ALCANTARA

29 anni – Nato a Santo Domingo, vive a Verona (VR) – Commesso

Nato a Santo Domingo, Eduard vive in Italia dal 2007. La mamma e i suoi due fratelli, invece, vivono in Olanda. Lo ha iscritto al programma la sua ragazza, che vuole spronarlo affinché possa realizzare il suo obiettivo: riuscire a trasmettere gioia grazie ai suoi piatti capaci di unire la tradizione italiana con quella dominicana. Empatico, comunicativo ed emotivo, vuole sfruttare al massimo questa opportunità per dimostrare le sue capacità. Su di lui ha puntato Bruno Barbieri.

FEDERICA DI LIETO

30 anni – Nata a Cosenza, vive a Montalto Uffugo (CS) – Studentessa di ingegneria

Perfezionista e molto competitiva, Federica nasconde uno spirito forte e deciso. Grande sportiva, studiosa e determinata, è abituata a combattere per raggiungere le sue vittorie. Si è appassionata alla cucina grazie alla sua famiglia e all’amore per la tradizione. Con il tempo ha sperimentato e studiato ricette di tutti i tipi. Pratica pallavolo da 20 anni, ama lo sci, il trekking, lo spinning e il crossfit, ma il suo sogno rimane quello di recuperare un piccolo casale in cui aprire il suo ristorante accompagnato da poche camere in cui i suoi ospiti possano decidere di fermarsi.

FRANCESCO AQUILA

34 anni – Vive a Bellaria Igea Marina (RN) – Maître di sala/Docente di sala

Pugliese residente in Emilia Romagna, si è fatto notare per il suo look, per i suoi occhiali a specchio, per l’accompagnamento con mamma e papà. Ma Francesco ha un grande sogno: aprire una catena di ristoranti sfruttando le sue competenze sia in cucina che in sala. È il momento, grazie a MasterChef Italia, di mostrare le sue abilità e di riscattarsi, dimostrando così dove può arrivare. Vuole essere un esempio per i suoi genitori, da cui ha imparato il valore del lavoro, e per suo figlio, nato da una relazione ormai finita. I suoi piatti sono validi, studiati, è un professionista attento al dettaglio e incredibilmente creativo.

FRANCESCO GENOVESE

59 anni – Palermo – Bancario

Francesco nel suo lavoro di bancario non si sente pienamente soddisfatto: con MasterChef Italia vuole rimescolare le carte e pensare al suo futuro. Già solo il pensiero di fare la spesa lo rilassa, e da quando ha dovuto imparare a cucinare per il figlio dopo la scomparsa di sua moglie ha scoperto una grande passione, tanto che ora non può più fare a meno dei fornelli. Tiene molto all’impiattamento, anche quando cucina solo per se stesso. Un’altra sua grande passione è apparecchiare la tavola, per renderla bella e armoniosa. E vedere Locatelli commosso di fronte alle silenziose, dignitose, intime lacrime di Francesco è a dir poco commovente.

GIUSEPPE RICCHIUTI

36 anni – Nato ad Isernia, vive a Firenze – Idraulico

Secchione, studioso della cucina italiana antica dal ‘500 al ‘700, Giuseppe è un vero nerd. Ama studiare i dettagli e si sente molto preparato e competente anche dal punto di vista tecnico. Per lui MasterChef Italia è un punto di ripartenza dopo che la vita lo ha portato a fare tutt’altro, l’idraulico, quando invece la sua unica e vera passione è da sempre la cucina. Il suo desiderio è aprire un piccolo ristorantino nella sua terra d’origine, il Molise.

IGOR NORI

42 anni – Vicenza – Direttore di coro

La sua passione per la cucina nasce con il film “Il pranzo di Babette”, che in parte sembra raccontare la sua vita, quella di bambino con genitori che litigano spesso. Grazie alla sua vicina di casa muove i suoi primi passi fra i fornelli, lei gli ha insegnato la tecnica francese. Per amore, sua moglie è una cantante, ha studiato al conservatorio e ha abbandonato la musica Metal per dedicarsi alla Lirica. Creativo, estroso e poetico, trova spesso analogie tra la musica e la cucina: non saprebbe dire quale delle due cose preferisce.

ILDA MUJA

43 anni – Nata in Albania, vive a Novara – Libera Professionista

Nata in Albania, Ilda ha vissuto lì sia il periodo di dittatura che quello della democrazia. Costretta a un matrimonio combinato, ha deciso di abbandonare il suo Paese malgrado la disapprovazione del padre che non l’ha mai perdonata. Poi si è trasferita in Grecia dove, nel 1998, ha incontrato il suo attuale marito, un italiano: ora vivono a Novara, insieme ai loro due figli. Un po’ sopra le righe, esuberante anche nel look, è fragile e forte allo stesso tempo. Organizza spesso quelle che lei chiama “cene di gala” a casa sua per gli amici. Il suo obiettivo è aprire un negozietto/boutique con prodotti gastronomici di qualità. E’ entrata direttamente dopo il primo Live Cooking.



IRENE VOLPE

21 anni – Roma – Studentessa di design

Ragazza giovane, dolce e perfezionista, ha intrapreso un percorso creativo-artistico che però non rappresenta la sua strada e vorrebbe incanalare la sua creatività nella cucina. Ama informarsi sulla materia prima, è appassionata di panificazione – ha tre lieviti madre – e adora la pasticceria. La sua determinazione e la sua severità con se stessa l’hanno portata a soffrire di disturbi alimentari dei quali parla serenamente e con grande maturità e consapevolezza. Il cibo per lei è anche una terapia.

IRISH SOLDANI

25 anni – Bassano del Grappa (VI) – Disoccupato

Per Irish, MasterChef Italia rappresenta una vera svolta nella vita. La cucina è da sempre il suo grande amore da cui purtroppo si è dovuto allontanare per aiutare la mamma e i suoi 4 fratelli, lasciando la scuola per cercare un lavoro. Ne ha trovati tanti, ha cambiato spesso, ma in tutto quello che fa mette lo stesso impegno. Ora vive con la sorella più grande con cui organizzava eventi prima della crisi del settore dovuta al Covid. Vuole riprendere la passione che gli aveva trasmesso il papà che lui amava guardare mentre cucinava. Schietto, genuino, motivato, entusiasta, ammette di essere competitivo: per lui, perdere non è mai un’opzione. E’ entrato direttamente dopo il primo Live Cooking.

JIA BI GE

53 anni – Nata in Cina, vive a Bari – Traduttrice

Jia Bi è arrivata in Italia per amore nel 2009 avendo sposato un italiano, di Bari. Dice cose inconsapevolmente buffe, è molto precisa e ottimista, la sua cucina è un mix fra la cultura cinese e quella pugliese. Ha dovuto perfezionare la sua arte culinaria per il marito, che ama ritrovare nei piatti il sapore della sua tradizione. Ora i suoi cavalli di battaglia sono piatti italiani, tanto che il marito le dice: «Tu sei una cinese di Bari vecchia!». Il suo sogno è scrivere il suo libro di ricette cinesi «perché nelle librerie italiane ci sono libri di cucina cinese che non sono validi». Un desiderio: cucinare cinese per Chef Bruno Barbieri.

MARCO PICCOLO

31 anni – Roma – Disoccupato

Marco è un ragazzo di 31 anni romanissimo e innamorato della cucina. La sua passione nasce dalla risoluzione del suo problema con il cibo. Infatti, Marco pesava 135 chili e con la sua sola forza di volontà ha deciso di rimettersi in forma. E si è presentato ai live cooking col riso. Determinato, verace, si impegna molto per migliorarsi e trasformare la passione per la cucina in una professione. Gioviale e simpatico, sembra il classico ragazzo di borgata, ma nasconde nel cuore una grande sensibilità.

MAXWELL ALEXANDER

63 anni – Nato in Michigan (USA), vive a Roma – Giornalista e Scrittore

Max Alexander è giornalista e autore con oltre trent’anni di esperienza. Dal 1990 al 1997 è stato direttore esecutivo di Variety e Daily Variety a New York e poi a Los Angeles. Ha curato e gestito i quotidiani della mostra pubblicata sul sito del trade paper al Festival di Cannes, all’American Film Market e al Mifed di Milano. Dal 1997 al 1999 è stato caporedattore della rivista People. Il suo primo libro, Man Bites Log, è stato valutato uno dei migliori libri sulla natura del 2004 da USA Today. Il suo racconto di saggistica del 2012 sull’Africa moderna, Bright Lights, No City, è stato definito il più divertente libro di business mai scritto dal Wall Street Journal. Nato nel Michigan, da un anno ha finalmente coronato il suo sogno di vivere in Italia: dopo il divorzio, ha comprato casa nel centro di Roma. Le sue passioni sono tre: la cucina, le donne e i bei vestiti.

MONIR EDDARDARY

29 anni – Origini marocchine, vive a Bevagna (PU) – Disoccupato

Divertente, piacione, permaloso, con una parlata umbra che ti conquista. Di origine marocchina, Monir si sente «italiano al 99,9%». Dopo il divorzio dei suoi genitori, sentendosi stretto nella sua vita, sceglie di andare a vivere in Australia senza avvertire nessuno. Dopo 5 anni e mezzo si è trovato costretto a rientrare a casa per via del Covid. In Australia la domenica usava la sua tecnica per fare la

pasta fatta in casa per far colpo sulle ragazze con le sue doti da cuoco. MasterChef Italia potrebbe essere per lui l’occasione per mettere la testa a posto: ha fatto tante cose ma solo la cucina gli dà gioia vera. Il suo sogno è di aprire un locale fusion Italo-marocchino in Marocco. Su di lui ha puntato Giorgio Locatelli.



SEDIGHE SHARIFI DAHAJI

32 anni – Nata a Teheran, vive a Venezia – Regista

Regista iraniana di 32 anni, Sedighe vive a Venezia con il compagno Matteo e il figlio Raffaele di un anno. Nata a Teheran, è dovuta crescere in fretta quando ha perso la mamma e si è rimboccata le maniche con il padre e sua sorella. Eclettica e visionaria, Sedighe è un’amante dell’arte in tutte le sue sfumature: ritiene che un piatto ben cucinato possa essere paragonato ad un bel dipinto, ma tutto da gustare. La cucina, in fondo, è una delle massime espressioni dell’arte. La sua cucina è internazionale perché con i suoi viaggi Sedighe ha creato piatti che uniscono la tradizione italiana a quella dei tanti Paesi che ha conosciuto.

VALERIA CASERTA

24 anni – Nata a Vasto (CH) – Disoccupata