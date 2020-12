Vigilia di Natale 2020, secondo doppio appuntamento con MasterChef Italia 1o questa sera, giovedì 24 dicembre, come sempre alle 21.15 su Sky Uno. Terza e quarta puntata in onda in questa secondo blocco della decima edizione, partita davvero col botto non solo per gli ascolti, ma soprattutto per la capacità di racconto e di freschezza nonostante il Covid. MCI fa il miracolo di farlo quasi dimenticare nonostante le non poche difficoltà sul piano produttivo che un format e un programma come questo comportano.

Qualche cambiamento, come visto, c’è stato: il più importante riguarda le regole per l’ammissione alla MasterClass che permette a chi ottiene tre sì dai giudici di avere subito un grembiule bianco con il proprio nome ricamato sopra e, quindi, il titolo di concorrente. E qualcuno lo abbiamo già conosciuto nella prima puntata: parliamo di Ilda, Alessandra, Irish, Azzurra e Antonio che sono già entrati nelle cucine di MasterChef Italia. Chi ottiene solo due sì conquista il grembiule grigio che porta alle sfide di gruppo. Restano, dunque, solo 16 posti per completare la MasterClass 2020, fissata a 21 elementi.

MasterChef Italia 10, anticipazioni terza e quarta puntata

Il primo step della doppia puntata della Vigilia, quindi, è quello di formare la classe: chiusi i Live Coocking si va alle sfide per la conquista del Grembiule Bianco. Sono 21 gli aspiranti chef in sfida per guadagnare il titolo di decimo Masterchef italiano: i 16 posti ancora liberi saranno assegnati tra i 28 grembiuli grigi emersi dopo la prima fase, quelli che avevano ottenuto solo due sì e quelli che ne avevano ricevuto uno ma con la firma del giudice che ha scommesso su di loro. E Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri non hanno nessuna voglia di perdere.

Nella seconda delle due puntate di stasera, invece, si entra nel vivo del programma con la prima Mystery Box e il primo Pressure Test che porterà anche alla prima eliminazione. Il tema della Mystery Box è il colore nero, lo stesso colore del grembiule che attende i peggiori di questa prima sfida: se i migliori potranno subito salire in balconata, per tutti gli altri arriverà il primo Pressure Test.

