MasterChef Italia 14 torna oggi, giovedì 23 gennaio 2025, su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, col suo settimo appuntamento stagionale. Superato il giro di boa, il programma accoglie il ritorno del Maestro Iginio Massari per l’appuntamento più temuto dai concorrenti, quello con la pasticceria. Ma vediamo cosa succede questa sera nella tredicesima e nella quattordicesima puntata di MasterChef Italia 14, il cooking show prodotto da Endemol Shine Italy con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli giudici. Seguiremo anche questo doppio appuntamento passo per passo col nostro liveblogging.

MasterChef Italia 14, 13esima e 14esima puntata 23 gennaio 2025: anticipazioni

Iginio e Debora Massari sono i ‘superospiti’ di questo settimo appuntamento che si apre con una Golden Mystery Box in cui i concorrenti dovranno dimostrare capacità tecniche di taglio e creatività nella farcitura di un panettone gastronomico. Nell’Invention Test, invece, spazio alla pasticceria tout court, con la preparazione di un dolce ‘scenografico’.

Nella puntata successiva, si va in Esterna a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. Il paesaggio della cittadina della Lunigiana, da secoli divisa tra le fazioni di San Geminiano e San Nicolò che si sfidano ogni anno realizzando immensi falò, accoglierà altre due fazioni, la brigata rossa e la brigata blu, impegnate a cucinare sui “testi”, delle “pentole” in ghisa da appoggiare sulla brace tipiche della tradizione culinaria locale. A giudicare il loro operato e il loro tuffo nella cucina della Lunigiana venticinque espertissimi ristoratori della zona. La brigata che non si dimostrerà all’altezza dovrà tornare in studio per affrontare il Pressure Test.

I concorrenti e gli eliminati di MasterChef Italia 2024

La masterclass 24-25 è stata così composta:

Alessia Scita, cameriera 21enne di Parma; Anna – Yi Lan – Zhang, 32 anni, consulente di moda, che ha origini cinesi, è nata a Milano ma vive a Venezia; Claudio Ciraci, 33enne della provincia di Brindisi, titolare di un centro revisioni; Franco Della Bella, direttore marketing 43enne, veronese e ora a Milano; Gianni Marino, 30 anni della provincia di Palermo, commesso in un negozio di elettronica; Jacopo ‘Jack’ Canevali, 26 anni dell’hinterland di Milano, content creator e social media manager; Katia Bassolino, impiegata 43enne dalla provincia di Napoli; Mary Cuzzupè, 30 anni e manager nelle risorse umane, nata a Milazzo ma residente in provincia di Bergamo; Samuele Uva, 19 anni di Desenzano del Garda, alla ricerca di un impiego dopo aver conseguito il diploma all’Istituto Alberghiero; Simone Grazioso, 35enne della provincia di Cuneo, imprenditore nel settore dell’edilizia; Pino Iacobbe, falegname 61enne nato a Bari ma che ora vive vicino a Chieti (riserva, entrato nel quarto appuntamento); Sara Ferretti, modella 26enne della provincia di Napoli (riserva, entrata nel quarto appuntamento); Linda Mirabella, barista 49enne di Torino (eliminata del sesto appuntamento); Reza Djebbelly, consulente vendite 56enne di origine iraniana che vive tra Parigi e Roma (secondo eliminato del quinto appuntamento); Martina Buriani, capocameriera 25enne nata a Pietrasanta che vive vicino a Vicenza (prima eliminata del quinto appuntamento); Laura Tampellini, 29 anni, bresciana ed attualmente disoccupata (terza eliminata del quarto appuntamento); Gaetano Di Trapani, 19enne palermitano e ora studente universitario a Milano (secondo eliminato del quarto appuntamento); Ilaria di Lello, 26 anni da Roma, animatrice per bambini (prima eliminata del quarto appuntamento); Giulio Valtriani, bagnino 35enne della provincia di Pisa (secondo eliminato del terzo appuntamento) Simone Bazzali, contadino 29enne che vive e lavora vicino a Belluno (primo eliminato del terzo appuntamento).

MasterChef 2024, dove vederlo in tv e in streaming

Le due puntate di stasera di MasterChef Italia 14 vanno in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno. in live streaming su NOW, con i due episodi sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go. Ogni puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

